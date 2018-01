Reformierakondlane Denis Boroditš läks umbusaldushääletuse ajaks Vietnami puhkama. Erakond ei ole rahul

Reformierakonna fraktsiooni liige Denis Boroditš viibib teist nädalat Vietnamis puhkusel, kuigi riigikogus on töönädalad, millele eelnes kaks vaba nädalat. Boroditši puudumise tõttu jäi opositsioonil üks hääl justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldamisel saamata.

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Lauri Luik nentis Delfile, et üldiselt on kombeks, et oluliste hääletuste ajaks organiseerivad saadikud oma tegevuse selliselt, et nad oleks erakonna jaoks olemas. „Kui on midagi kriitilist, siis eeldame, et inimene tuleb õigel ajal tagasi,” märkis Luik. Ta möönis, et erakonnas oli neid, kes „tundsid end Boroditši käitumisest puudutatuna”.

Mitu Reformierakonna fraktsiooni liiget tunnistasid Delfile, et Boroditšis ollakse väga pettunud. "OK, põhimõtteliselt võid sa ju ära olla, kuigi see on tööaeg, aga sa pead tagama selle, et kui on olulised hääletused, siis oled sa olemas. Teda ei olnud hääletusel," viitas üks Reformierakonna fraktsiooni liige.

Boroditš ei olevat suutnud end hääletuseks Eestisse tagasi organiseerida, kuigi erakonna poolt aidati teda selles. "Aga ta olevat öelnud, et ikka kuidagi pole võimalik."

Puhkusel viibiv Boroditš telefonile ei vasta.

Koalitsiooni poolelt puudus umbusaldushääletuselt ka reformierakondlane Anne Sulling, kes aga viibis olulisel lähetusel Iisraelis ja juhtis delegatsiooni. Siiski on Delfi teada paljud reformierakondlased pettunud ka Sullingus - tal oleks olnud võimalus varem naasta, aga ta ei teinud seda.

Opositsiooni umbusaldusavaldus justiitsminister Urmas Reinsalu vastu kukkus kolmapäeval läbi. Umbusalduse poolt oli 46 riigikogu liiget, läbi minemiseks oleks vaja olnud 51 häält.