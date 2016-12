Reformierakondi ei hääleta linnaeelarve poolt

Täna toimub linnavolikogus Tallinna linna 2017. aasta eelarve III lugemine. Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon näeb eelarves palju puudujääke ja ei saa seetõttu selle poolt hääletada, teatas Reformierakond.

„Kõige suuremat rahutust tekitab meis raha kulutamine Ühistupangale. Selle munitsipaalpanga eesmärgid ja tegevusplaan ei ole selged. Linn on sinna sisse pannud koos käesoleva eelarvega juba ligi 13 miljonit eurot. See on selgelt ebamõistlik linna raha kasutamine,“ selgitas fraktsiooni esimees Ants Leemets.

Valmisaastale keskendunud eelarvega võetakse laenu 50 miljoni euro ulatuses. „Arvestades Tallinna linna head finantsseisu, ei ole sellisel määral laenu võtmine vajalik. Sellega antakse selgelt hoogu valimistele,“ kommenteeris Leemets. Propaganda ja Tallinna Televisiooni kuludeks on planeeritud ligikaudu 10 miljonit eurot aastas. Need kulud mitte ei vähene, vaid tõusevad iga aasta.

„Samas ei ole paljud linna lasteaiad nõutavas korras. Tingimused nendes jätavad soovida, aga linn kulutab raha Keskerakonna hämaratele huvidele ja enesereklaamile,“ ütles fraktsiooni esimees. „Hoolimata meie püüdlustest, ei taheta Tallinnas teha kaasavat eelarvet, kus linnarahvas saaks teatud teemade üle otsustada,“ täiendas Leemets.