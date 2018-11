Reformierakonda astunud Tapa vallavanem Riho Tell kandideerib riigikogu valimistel

Tell oli Tapa ja Tamsalu valdade ühinemise üks eestvedajaid ning on praegu Tapa vallavanem.

„Kandideerides eelseisvatel riigikogu valimistel, soovin anda oma panuse kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmiseks ning ettevõtluskeskkonna parandamiseks maapiirkondades. Kavatsen jätkata Tapa vallavanemana ka pärast riigikogu valimisi, et oma meeskonnaga piirkonda edasi arendada,“ ütles Riho Tell.

Reformierakonna Tapa piirkonna juht, Tapa vallavolikogu aseesimees Reigo Tamm lisas: „Mul on isiklikult väga hea meel, et nii võimekas, kogenud ja ettevõtlusvaldkonda oluliseks pidav inimene erakonnaga liitus, sellega tugevneb veelgi Reformierakonna meeskond Tapa vallas.

Kogenud kohaliku omavalitsuse juhi ja Lääne-Virumaa olusid hästi tundva inimesena annab ta riigikogu valimistel meie nimekirjas kandideerides suure ja olulise panuse.“

Riho Tell lõpetas 1991. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia (praegune Eesti Maaülikool) majandusteaduskonna põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimise eriala.

Ta on töötanud nii era- kui ka avalikus sektoris, viimases kokku üle 20 aasta.

Enne Tapa vallavanema ametikohale asumist on Tell olnud Viru-Nigula ja Tamsalu vallavanem. Riho Tell on abielus ja nelja tütre isa.