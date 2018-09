Reformierakond viisaastaku plaan lasteaedades Tallinnas: kaotada kohatasu ning minna üle eestikeelsele õppele

Reformierakonna fraktsiooni liige Keit Pentus-Rosimannus toob välja, et kahe erineva emakeelega, erinevates inforuumides elavate kogukondade eraldatus on probleem, mille lahendamisele aitaks teadlaste hinnangul kaasa ühtsele, eestikeelsele lasteaiale üleminek. „2017. aasta inimarengu aruandes kirjutati segregatsiooni nõiaringist, sellest, et eesti- ja venekeelsete inimeste sotsiaalsed sidemed on puudulikud ning kogukonnad ja inforuumid eraldatud. Seda eraldatust võimendab meil juba lasteaiast alguse saav mitte-eestikeelne haridus. Võitjaid sellest olukorrast ju pole, või kui siis venekeelses munitsipaalmeedias ja Kremli kanalites Eestist koledaid lugusid rääkiv seltskond,“ ütleb Keit Pentus-Rosimannus.

Reformierakonna fraktsiooni haridusküsimuste töörühma liikme Õnne Pillaku sõnul käib Tallinnas lasteaias ligi 97% lastest, seega puudutab kohatasu suurt hulka peresid ja nende hakkamasaamist, kui lapsed on väiksed. „Pole vist üllatus, et 671 eurot ühe lapsega ja 1342 eurot kahe lapsega on kokkuhoid, mida saaks kasutada perele vajalike asjade jaoks või säästa laste tuleviku jaoks. Eks igaüks ise teab mille jaoks, kuid Tallinna halbade rahaliste valikute maksjad ei pea olema väikeste lastega pered. See muutus tuleb teha,“ rõhutab Õnne Pillak.

2017. aastal toimunud kohalike omavalitsuste valimistel küsis Reformierakond tuge plaanile alustada eestikeelse haridusega juba lasteaiast ning plaanile kaotada lasteaia kohatasu. Reformierakond sai Tallinnas 20,5% häältest ja 39323 valija toetuse ning 18 mandaati Tallinna Linnavolikogus, olles sellega suurim opositsioonierakond.