Reformierakond: valitsuse soov haridust Ida-Virumaal venestada on vastuvõetamatu

“Peaminister Ratase ja haridusminister Repsi hämamine ja venitamine sel teemal näitab, et Keskerakond on võtnud eesmärgiks ignoreerida Ida-Viru eestlasi ja jätkata hariduse hiiliva venestamisega. Seda olukorras, kui Eestis on ühiskonnaüleselt jõutud seisukohale, et eeskätt venekeelse kogukonna huvides on üleminek ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile,” ütles Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Maris Lauri.

Uuringud näitavad, et 75 protsenti venekeelsetest lapsevanematest soovib, et nende laps saaks hea eestikeelse hariduse. Riigigümnaasium on suuna näitaja meie haridussüsteemis ning need koolid peavad olema eestikeelse õppega, leiti Reformierakonna fraktsioonis.

„Oleme seisukohal, et sellise tegevuse eest väärivad nii haridusminister kui ka peaminister umbusaldust. Arvestades, et on riigikogu viimane töönädal, kasutab Keskerakond ära olukorda, et parlamentaarset kontrolli valitsuse üle pole enam võimalik teostada. Valijad peavad sellisele Keskerakonna tegevusele andma valimistel hinnangu. Keskerakonna poolne hiiliv venestamine peab lõppema ning meie eesmärk on, et suuruselt Eesti viiendas linnas antaks jätkuvalt kvaliteetset haridust eesti õppekeelega koolis,“ ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas.