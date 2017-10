Reformierakond valis Tartus partneriks Keskerakonna

Tartus valimised võitnud Reformierakond otsustas valida koalitsioonipartneriks Keskerakonna, mis jätab Sotsiaaldemokraatliku erakonna opositsiooni.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles ERR-ile, et Reformierakond otsustas alustada Tartus koalitsioonikõnelusi Keskerakonnaga.

"Me leiame pärast konsultatsioone, mida me eelmisel nädalal pidasime, et Keskerakonnaga on meil kõige suurem ühisosa ja ka hea koostöökogemus varasematest aegadest," lisas ta.

Reformierakond sai 49-liikmelises Tartu volikogus 20 mandaati. Sotsiaaldemokraatlik erakond sai kaheksa ja Keskerakond seitse kohta.