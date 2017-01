Reformierakond toetab kriminaalasjas süüdistuse saanud aselinnapea Kalev Kallo umbusaldamist

Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon toetab volikogu esimehe Kalev Kallo umbusaldamist.

Fraktsiooni esimees Ants Leemets ütleb, et kui homme peaks umbusaldus algatatama, siis ei ole see protsest konkreetselt Kallo vastu, vaid Keskerakondliku linnavõimu vastu.

„Eestis kehtib süütuse presumptsioon. Kuni Kalev Kallo pole süüdi mõistetud, on kõik justkui korrektne. Samas tuleb iga kuu üks uudis selle kohta, kuidas mõni Keskerakonda kuuluv linna institutsiooni juht võetakse korruptsioonikahtlusega uurimise alla. Sellise linnajuhtimise vastu peab protsestima,“ kommenteeris Leemets.

Reformierakonna fraktsioon leiab, et Keskerakonna loodud süsteem, kus linna vara omastamine, on justkui iseenesest mõistetav, ei ole tänasele õigusriigile kohane. „Linnapead meil ei ole, volikogu esimees on kohtu alla minemas, mitmed linnavalitsuse ametnikud samamoodi. Tallinna Televisioonis toimuvat ei maksa siinkohal vist isegi mainida enam. Tekib küsimus, et kes siis linna juhib, kui kõik on uurimise all, pikad kohtuprotsessid käimas ja linnaisad kulutavad kohtumajade uksi,“ täiendas fraktsiooni esimees Ants Leemets.

Kui homsel volikogu istungi eel otsustab opositsioon, et Kalev Kallot umbusaldatakse, annab Reformierakonna fraktsioon kindlasti tänase linnajuhtimise vastu protsestiallkirjad umbusaldusavaldusele. Fraktsioon leiab, et tegemist ei ole konkreetse isiku umbusaldamisega, vaid Keskerakonna vastase protestiga.

Novembri lõpus kirjutas Delfi, et koos Edgar Savisaarega kriminaalsüüdistuse saanud Kalev Kallo jätkab kohtumenetlusest hoolimata tööd linnavolikogu esimehena.

"Volikogu juhib Kalev Kallo edasi, töötegemisel takistusi ei ole, ja niikaua kui protsess kestab, niikaua on kõik uudishimulikud ja ootavad," ütles abilinnapea Arvo Sarapuu 30.11 linnavalitsuse pressikonverentsil.

Linnavalitsuse tööd ei tohiks Sarapuu sõnul Edgar Savisaare kohtuprotsess segada. Linnavalitsus on ka ilma Savisaareta pikka aega hakkama saanud, vastu võeti eelmise aasta linnaeelarve ja järgmise aasta oma arutatakse. Mõlemas eelarves on korralik kasv ja tehakse suuri investeeringuid.

Kuni kestab kohtuprotsess, ei saa linnavalitsus teha muud kui oodata kohtuotsust. Sarapuu lootis, et otsus tuleb positiivne.

Riigiprokuratuur esitas kriminaalmenetluse raames süüdistuse kuritegude toimepanemises Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele, kelle suhtes kehtib kohtumäärus ametist kõrvaldamise kohta, MTÜ-le Eesti Keskerakond, endisele Tallinna linnavalitsuse nõunikule, volikogu esimees Kalev Kallole ning viiele ettevõtjale.