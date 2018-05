Reformierakond tegi valmis Yana Toomilt kodakondsuse võtmise eelnõu

Reformierakonnas on valminud seaduseelnõu, mis võimaldaks võtta Keskerakonna Euroopa Parlamendi saadik Yana Toomilt Eesti kodakondsuse, mille ta eriliste teenete eest aastal 2005 sai.

Riigikogu juhatus võttis täna menetlusse Reformierakonna fraktsiooni 9. mail algatatud kodakondsuse seaduse muutmise eelnõu. Selles on mitu punkti, üks neist võimaldaks aga võtta ära eriliste teenete eest saadud kodakondsust, kui inimese suhtumine Eesti vabariiki on muutunud kohatuks.

Eelnõu kohaselt võib valitsus võtta eriliste teenete eest saadud Eesti kodakondsuse inimeselt ära, kui ta ei järgi Eesti põhiseaduslikku korda või Eesti õigusakte või ei austa Eesti põhiseaduslikke väärtusi ja printsiipe, vabadusel, õiglusel ja õigusel tuginevat riiki ning Eesti ühiskonna korraldust, eesti keelt ja kultuuri.

Reformierakond leidis eelnõu seletuskirjas, et kui inimene on saanud Eesti kodakondsuse eriliste teenete eest, kuid on seejärel muutnud oma suhtumist ega austa Eesti riigi ja ühiskonna toimimise põhiväärtusi, siis on proportsionaalne ja asjakohane võtta temalt ära ka eriliste teenete eest saadud Eesti kodakondsus.