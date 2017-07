Reformierakond tahab vallandada keskerakondlastest linnaametnikud, et oma valimislubadus kinni maksta

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal avalikustas Facebookis plaani, kuidas kavatseb Reformierakond katta valimislubaduse loobuda lasteaedade kohatasust.

Kristen Michal arutleb oma Facebooki postituses, et kui Tallinna lasteaia kohatasu on 57 eurot kuus, siis tähendab see ühelapselise pere jaoks üle 600 eurost väljaminekut aastas ning kahelapselisele perele üle 1200 euro.

„Ühes haridusastmes osalustasu kaotamine on palju põhimõttelisem valik loosungist "tasuta". Idee lähtub printsiibist, et Eesti haridussüsteem on üks ja ühtne ning eestikeelne. Kui põhiharidus on osalustasuta (põhiseaduseski kirjas), ning isegi kõrgharidus aastaid tasuta, siis miks peab olema alushariduses kohatasu? Milline printsiip või ideoloogia nõuab, et kui 97% lastest käib lasteias, peab kahe lapsega pere tasuma omavalitsuse teenuse eest üle 1200 euro aastas?“ kirjutas Michal.

Ta avaldas ka plaani kust sellele valimislubadusele leitakse katteraha. Erinevate kärbete tulemusena tahab Reformierakond kokku hoida 14,8 miljonit eurot. Lasteaia kohatasude kulu on Michali hinnangul praegu 13,9 miljonit eurot aastas.

Väljavõte Michali postitusest:

Katteallikad:

1. 300 Keskerakondlikku töötajad saavad vabaks. Kokkuhoid kuni 6M aastas.

Harju maakonna keskmine brutopalk 1200. Tööandja kulu 1600. Aastas 19,200. ERR arvutas, et Tallinnas 200 Keski töötajat. Rainer Vakra, ekskeskerakondlane väidab, et 400 keskerakondlast on linnas.Valime kesktee - ütleme, et 300 ja nende palk ei ületa keskmist, mis ilmselt nii ei ole. Seega kokkuhoid 6 M.

2. Tallinna TV sulgemine ja varade müük, linnaosade propagandaaparaat ja vene propaganda tellimise lõpetamine. Kokkuhoid kuni 5M aastas.

3. Linnapood 0,2 milj aastas. Sulgeme LiPo. Kokkuhoid 0,2 M aastas.

4. Sõõrumaa jm. koolide lepingute linnale soodsamaks muutmine 1,5-2 M aastas. Aastane lepingute makse ca 11 M, 10 aastaga kulu üle 100 M. Lepingute soodsamaks tegemine maksumaksjale, eesmärk kokkuhoid vähemalt 2M aastas.

5. SA Tallinna Vene Lütseumi (Toomi ja Kõlvarti propagandaprojekt, mitte kool) lõpetamine, kokkuhoid aastas 0,6M.

6. Munitsipaalpolitsei funktsioonide üle vaatamine ja reorganiseerimine linna vahtideks, heakorrateenistuseks. Kokkuhoid 1M.