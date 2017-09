Reformierakond tahab Tallinnas lasteaia kohatasu kaotada ja selgitab, kust selleks raha leida

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon algatas eelnõu lasteaia kohatasu kaotamise kohta Tallinnas.

Erakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak ütleb, et see on loogiline sammu, sest juba praegu on Eestis nii põhi-, kesk- kui ka kõrgharidus õpilasele tasuta.

​"See on põhimõtteline otsus, et meil on tulevikus üks ja ühtne haridussüsteem, mis on maksuvaba ja eestikeelne," ütleb Pillak.

"Vaatame tõele näkku, lapse haridustee hakkab alusharidusest, mitte põhikoolist. Meil on ilma kohatasuta põhiharidus ning alusharidusega sarnaselt vabatahtlikud kesk- ja kõrgharidus. Alushariduselt kohatasu kaotamine on loogiline areng." (Lasteaias käib ca 95% lastest.)

Ta nendib, et õigus on muidugi ka neil, kes ütlevad, et sellel mündil on ka teine pool. "Jah, see otsus mõjutab perede toimetulekut. Julgen väita, et positiivselt. Kohatasu kadumine tähendaks ühe lapsega perele iga aasta 630 euro ja kahe lapsega perele 1261 euro suurust kokkuhoidu. Kahe lapse emana saan kinnitada, et see on oluline võit!"

Reformierakond tegi suvel ettepaneku lasteaia kohatasu Tallinnas täielikult kaotada. See tähendab, et linn peaks omalt poolt leidma vastavad vahendid linnaeelarvest.

Reformierakond võtaks selleks vajalikud 13,9 miljonit eurot Tallinna Televisioonist, Lipo sulgemisest, munitsipaalpolitsei reorganiseerimisest ja Sõõrumaa lepingute ümber vaatamisest.