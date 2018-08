Reformierakond soovib peale riigikogu valimisi langetada kõrgemapalgaliste makse ja aktsiise ning uusi makse enam mitte kehtestada

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul on erakonna eesmärgiks langetada makse kõrgemate palkadega inimeste jaoks.

“Reformierakonna plaan on kehtestada lihtne ja õiglane maksusüsteem, kus igal inimesel on kasutada 500 eurot tulumaksuvaba miinumumi ning pärast seda kehtib astmeteta tulumaks. See on suur ja oluline samm tööjõumaksude alandamiseks, mis jätab aastas inimestele kätte suurusjärgus 200 miljonit eurot,” ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas erakonna tänases pressiteates.

Kallase sõnul lubab Reformierakonna valimisprogramm vähendada ka aktsiisimakse. "Alkoholiaktsiisi määr tuleb valimisplatvormi järgi viia 2017. aasta jaanuari tasemele, , et maksuraha ei läheks Eestist välja. Tundub, et valitsus tahab teha Eestist Läti, kus varimajandus kasvab ning inimesed riiki ei usalda,” ütles Kallas.

Peale oma maksumuudatuste läbi viimist soovib Reformierakond aga maksurahu. “Keskerakonna valitsus tuli võimule, lubades kehtestada kuus uut maksu, millest enamik jäi, õnneks, kehtestamata. Meie tahame pärast valitsuse vigade parandamist kuulutada välja maksurahu. Inimesed ja ettevõtjad ei pea kartma, et igal aastal tehakse maksusüsteem rabistades ringi. Reformierakond on vastu uutele maksudele ja ettevõtete tulumaksu taaskehtestamisele,” kinnitas Kallas.