Reformierakond soovib peale riigikogu valimisi langetada aktsiise ja üle Eesti keskmise teenivate töötajate makse ning uusi makse enam mitte kehtestada

Reformierakonna eesmärgiks on langetada makse Eesti keskmisest kõrgemate palkadega inimeste jaoks. “Reformierakonna plaan on kehtestada lihtne ja õiglane maksusüsteem, kus igal inimesel on kasutada 500 eurot tulumaksuvaba miinumumi ning pärast seda kehtib astmeteta tulumaks. See on suur ja oluline samm tööjõumaksude alandamiseks, mis jätab aastas inimestele kätte suurusjärgus 200 miljonit eurot,” ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas erakonna tänases pressiteates.

Kallase sõnul lubab Reformierakonna valimisprogramm vähendada ka aktsiisimakse. "Alkoholiaktsiisi määr tuleb valimisplatvormi järgi viia 2017. aasta jaanuari tasemele, , et maksuraha ei läheks Eestist välja. Tundub, et valitsus tahab teha Eestist Läti, kus varimajandus kasvab ning inimesed riiki ei usalda,” ütles Kallas.

Peale oma maksumuudatuste läbi viimist soovib Reformierakond aga maksurahu. “Keskerakonna valitsus tuli võimule, lubades kehtestada kuus uut maksu, millest enamik jäi, õnneks, kehtestamata. Meie tahame pärast valitsuse vigade parandamist kuulutada välja maksurahu. Inimesed ja ettevõtjad ei pea kartma, et igal aastal tehakse maksusüsteem rabistades ringi. Reformierakond on vastu uutele maksudele ja ettevõtete tulumaksu taaskehtestamisele,” kinnitas Kallas.

Kaja Kallas sõnul puudutab 500-eurose tulumaksuvaba miinimumi kehtestamine väga paljusid maksumaksjaid. “Täna maksab üle 200 000 inimese maksuametile rohkem tulumaksu, sest süsteemist ei saada aru või kardetakse, et vastasel juhul tuleb see maksta aasta lõpus juurde. Meie selge ja lihtsa tulumaksusüsteemi puhul seda hirmu ei ole ja kõik palgasaajad võivad tulumaksuvaba miinimumi iga kuu rahuliku südamega oma palga puhul arvesse võtta," ütles Kallas.

Praegu kehtib 500-eurone tulumaksuvaba miinimum inimestele, kelle kuu tulu aasta lõikes jääb alla 1200 euro ja sealt edasi hakkab see vähenema.

Statistikameti andmetel oli Eesti keksmine palk 2018 märtsi seisuga 1295 eurot. Mediaanpalk, millest pooled inimesed teenivad vähem ja pooled rohkem, oli maksu-ja tolliameti andmetel 2018. aasta esimeses kvartalis 950 eurot.