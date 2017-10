Reformierakond sai Tallinnas e-hääli sama palju kui 2013. aastal hääli kokku

2013. aasta kohalikel valimistel sai Reformierakond kokku 23 186 häält. Sel aastal sai Reformierakond Tallinnas 23 081 e-häält ehk eelmiste valimiste tulemus on peaaegu tehtud, seda enne paberhäälte lugemist.

Alljärgnev graafik näitab, et oma 2013. aasta tulemusest on kõvasti maas Keskerakond ja IRL. Keskerakonna puhul võib oodata, et paberhäälte toel teeb Keskerakond jälle hea tulemuse. IRLil taolist lootust ilmselt pole.

Ka EKRE on e-häälega peaaegu kätte saanud oma 2013. aasta kogutulemuse. Puudu on vaid umbes 1600 häält, mis tulevad üsna kindlalt ära.