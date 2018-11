Reformierakond saab uue peasekretäri: kes on sellesse ametisse asuv Erkki Keldo?

Delfile teadaolevalt tema kolleegid Põltsamaa vallavolikogu Reformierakonna fraktsioonist ei rõõmusta kaugeltki, et Keldo peasekreteäriks sai. Nad kardavad, et peasekretäri ametis ei jää Keldol enam aega vallavolikogu töös osaleda. See oleks suur löök, sest Keldo on erakonna korraldustöös olnud väga aktiivne.

Keldo on Põltsamaa vallavolikogu aseesimees ja vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees. Vallavolikogu liige on ta juba teist ametiaega järjest, 2013. aastast.

Ka on ta väljendanud valmisolekut erakonna toetamiseks kevadistel riigikogu valimistel oma kandidatuuri esitada.

Kuigi mitte rahvasadik, on Keldo olnud riigikogu palgal juba neli aastat. Praegu on ta riigikogu teise aseesimehe Kalle Laaneti nõunik.

Keldo on Reformierakonnas tegutsenud mitmetel erinevatel positsioonidel. Alates 2016. aastast on teda kolm korda järjest valitud erakonna noortekogu esimeheks. Lisaks sellele on Keldo ka Reformierakonna piirkondade arendusdivisjoni nõunik ja kuulub valmisteks ettevalmistusi tegeva erakonna nimekirjatoimkonna koosseisu.

Poliitikavälist töökogemust Keldol siiski palju ei ole. Sellesisulisele küsimusele vastates märgib ta ära koolieas tehtud põllu- ja ehitustööd. Lisab, et on natuke tegelenud ka müügiga.

Praegu on Keldol pooleli juhtimise magistriõpingud Tallinna Tehnikaülikoolis, mida ta alustas 2014. aastal. Tallinna Ülikoolist sai Keldo 2013. aastal politoloogia bakalaureusekraadi, keskhariduse omandas ta Nõo Reaalgümnaasiumis, mis on üks Eesti hinnatumaid reaalkallakuga gümnaasiume.

Lisaks on Keldo olnud ajateenija kaitseväes. Ta mängib jalgpalli klubis FC Toompea, samuti võrkpalli.