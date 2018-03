Reformierakond ründab Keskerakonda taas sellega, et viitab nende venemeelsusele

Reformierakond teatas täna hommikul, et nõuab valitsusjuhilt vastuseid valitsuse venetumise poliitika kohta. Taolised võrdlused on tuttavad ka varasemast.

Näiteks kohalike valimiste eel kritiseeris Reformierakond teravalt Keskerakonna vaateid Venemaa suhtes. Palju vastakat tagasisidet teenis Reformierakonna klipp, kus nad kasutasid kaadreid Keskerakonna poliitikutest, kes räägivad vene keeles. Lõpukaadreis esile astuv Reformierakonna meeskond vastandus vene keelt kõnelenuile otsustavalt, kõigil käed rinnal risti. Kampaania käigus rõhutati, et eestlaste lemmik on Reformierakond, venelaste lemmik Keskerakond.

Täna varahommikul saatis partei pressiteate, kus öeldakse, et Jüri Ratasele antakse üle arupärimine, kus nõutakse valitsusjuhilt vastuseid Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse kahtluse alla seadmise kohta. "Reformierakonna saadikud juhivad oma arupärimises tähelepanu, et viimastel kuudel on praegune valitsus teinud ridamisi otsuseid ja avaldusi, mis seavad kahtluse alla Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse ning veeretavad Eestile vastutuse okupatsioonikahjude eest, justkui oleksime end ise okupeerinud. Muuhulgas on võetud praeguse valitsuse poolt Eestile justkui Nõukogude Liidu õigusjärglasele kohustusi heastada Nõukogude Liidu poolt tekitatud kahju," seisab pressiteates.

Näiteks küsitakse: "Poliitika, mille üheks osaks on soov pisendada nõukogude kuritegusid ja Eestile tekitatud kahju, on saanud nimeks venetumine. Selle poliitika tulemuseks on tahtlikult või tahtmatult Eesti tõukamine Kremli mõjusfääri. Miks Te olete oma valitsuse poliitikaks venetumise tee valinud?"

Viidatakse ka sellele, et Mihhail Kõlvart kohtus mullu oktoobri lõpus

Venemaa presidendi eriesindajaga rahvusvahelise kultuurikoostöö alal Mihhail Švõdkoiga."Kas Eesti valitsust juhtiva partei esindaja Mihhail Kõlvarti kohtumise tegelik sisu Putini eriesindajaga on põhiseaduse järgi Eesti sise- ja välispoliitikat elluviiva valitsuskabineti liikmetele teada? Millal seda valitsuskabineti liikmetele tutvustati?"