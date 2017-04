Reformierakond: Ratas mõistku Yana Toomi Assadi toetavad avaldused hukka

Reedel kogunenud Reformierakonna juhatuse hinnangul peab peaminister Jüri Ratas võtma selge seisukoha Keskerakonna juhtivpoliitiku Yana Toomi Assadi režiimi toetava tegevuse ja väljaütlemiste osas, teatas Reformierakond vahetult peale Ratase kommentaari saabumist meediale.

„Assad on oma rahva vastu aastaid sooritanud õõvastavaid kuritegusid, sealhulgas kasutanud korduvalt keemiarelva. Samas lubas Assad 2014 aastal, et Süürias keemiarelvi ei ole. Värske rünnak näitab kogu maailmale, et ta on taas valetanud. Assadi koht on rahvusvahelise kohtu ees,“ ütles Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.

„Kõike seda arvesse võttes vajab Eesti ühiskond peaministrilt ja Keskerakonna esimehelt Jüri Rataselt väga selget hukkamõistu oma erakonna juhtivpoliitiku Yana Toomi tegevusele, mis on suunatud Assadi inimsusevastaste kuritegude õigustamisele,“ lausus Pevkur.

Pevkuri sõnul peavad ka Keskerakonna koalitsioonipartnerid IRL ja sotsiaaldemokraadid hukka mõistma Yana Toomi toetavad avaldused Assadi kuritegeliku režiimi suhtes. „Vastasel korral on nad kahepalgelised ja kiidavad Yana Toomi käitumise vaikimisi heaks.“