Reformierakond pöördub seoses Keskerakonna pilootprojektiga Õiguskantsleri poole

Seoses eilse Tallinna Linnavolikogu erakorralise istungiga, kus hääletati kolme venekeelset kooli hõlmava pilootprojekti poolt, mille raames planeeritakse minna eestikeelselt õppelt üle venekeelsele, soovis Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon kuulda Õiguskantsleri arvamust – on see projekt üldse seadusega kooskõlas?

Linnavolikogu istungil hääletati 37 poolthääle ning 14 vastuhäälega taotluse poolt, mille alusel soovitakse teha keele- ja aineõppes erandeid Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Kesklinna Vene Gümnaasiumis ja Lasnamäe Gümnaasiumis. See tähendab, et projekt esitatakse otsustamiseks Vabariigi Valitsusele.

Ettepaneku vastu olid kõik Reformierakonna ja IRL saadikud. Eelnõud toetas 37 Keskerakonna saadikut. Sotsiaaldemokraadid eilsel volikogu istungil ei osalenud, toetades sellega vaikides tehtud otsust.

"Keskerakonna häältega ja sotside demonstratiivsel puudumisel suruti eile volikogus läbi vene koolide pilootprojekt, millega minnakse kolmes vene koolis tagasi venekeelsele õppele," selgitab Õnne Pillak. "Täna küsib abilinnapea Kõlvart erandit kolmele koolile. Kuidas me saame olla kindlad, et sügisel ei küsita sama erandit juba kolmekümnele koolile?"

Pillak lisab, et Reformierakonna fraktsioon ei toeta Keskerakonna plaani. Nad on teinud ettepaneku minna eestikeelsele õppele alates lasteaiast.

Ka Paul-Eerik Rummo võtab sõna, avaldades, et tema silmis on tegu Keskerakonna valimispropagandaga: "Abilinnapea Mihhail Kõlvarti esitatav eelnõu on läbinähtavalt silmakirjalik valimiseelne trikk. Koole, õpilasi ja lapsevanemaid ahvatletakse kaasa minema mingi "pilootprogrammiga", millest pole olemas rohkem kui paar ebaloogilist lauset valitsuskoalitsiooni lepingus," ütles Rummo, kes on töötanud nii haridus- kui rahvastikuministrina.

Pilootprojekt kujutab endast üleminekut kolmes vene gümnaasiumis eestikeelselt hairduselt venekeelsele, tagades sellega ka vene keelt emakeelena kõnelevate õpilaste seas head õppetulemused. Kui praegu õpetatakse vene koolides eesti keelt B2 tasemel, siis ettepanekus toodi välja, et õppekeele muutmisel on plaanis suurendada eesti keele õpet C1 tasemel.