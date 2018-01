Reformierakond päris Taavi Aasalt aru Keskerakonna enesereklaami kohta PBK-s

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon andis eilsel volikogu istungil üle arupärimise, millega küsitakse linnapea Taavi Aasalt põhjalikke selgitusi Keskerakonna propaganda kohta PBK telekanalis.

"Tallinna linn on ostnud PBK telekanalilt saateid alates 2011. aastast. Tänavu on kuuldavasti saadete tellimiseks ettenähtud ligikaudu 660 000 eurot. Taavi Aas räägib PBK-le raha maksmise põhjuseks olevat vajaduse infot edastada. Pressis on ilmunud põhjalik Oleg Samorodni analüüs, et Keskerakond kasutab PBK-d siiski pigem enesereklaamiks maksumaksja raha eest," ütles Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal.

Eerik-Niiles Kross selgitas, et arupärimisega küsiti selgitusi linna poolt PBK-lt tellitavate saadete eesmärgi ja sisu kohta. "Tahame saada Aasalt vastuseid, kus ja kuidas on sõnastatud saadete "Tere hommikust, Tallinn!", "Meie pealinn" ja "Vene küsimus" eesmärk. Linn soovib küll PBK-lt oma saadete suurt kattuvust, ent nende sisu jäetakse olemasolevatel andmetel ametlikes dokumentides üldse formuleerimata".

"Sisuliselt linn justkui ei teagi, mida ta täpselt poole miljoni eest aastas ostab. Kes siis teab? Tahame teada, kes vastutab linna poolt saadete sisu eest ja kuidas täpselt saadete sisu telekanaliga üldse kokku lepitakse," ütleb Kross. "Lisaks küsime põhjendust selle kohta, miks ei ole linn kui saadete tellija teinud tootjale ülesandeks tagada saadete apoliitilisus ja saatejuhtide poliitiline erapooletus," lisas Kross.

Loe veel

"Eraldi küsimus on muidugi, et kui väidetavalt on tegemist "linna teavitusega", siis miks esinevad linna raha eest toodetud saadetes regulaarselt Keskerakonna poliitikud, kes ei ole üldse Tallinna ametnikud," lisab Kross. "Tegemist võib olla linna raha eesmärgipäratu kulutamisega, mis kindlasti ei mahu Eestis kehtiva eelarvepoliitika ja riigihangete seaduse mõtte raamidesse," ütleb ta.

Arupärimisele kirjutasid alla Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni liikmed Eerik-Niiles Kross, Kristen Michal, Õnne Pillak, Ants Leemets, Taavi Rõivas, Remo Holsmer, Arto Aas, Heidy Purga, Kaupo Nõlvak, Ivi Eenmaa, Ülle Rajasalu ja Liis Klaar.