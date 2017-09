Reformierakond otsib "suurt vastandust": partei noppis Keskerakonna venekeelsest klipist lõike oma valimisreklaami

Täna avaldas Reformierakond reklaamklipi, kus on kasutatud lõike Keskerakonna venekeelsest reklaamist. Reformierakonna linnapeakandidaadi Kristen Michali sõnul Keskerakonna klipid lausa nõudsid paremaks tegemist. "Tulime appi, sai parem," ütles Michal Delfile.

Iroonilisel viisil pidas Reformierakonna juht Hanno Pevkur täna riigikogus kõne, kus sarjas Sotsiaaldemokraatlikku erakonda ja EKRE-t, et nood teieneteisele liiga äärmuslikult ja meeleheitlikult vastanduvad . “Vaadates viimase aja sotside ja EKRE meeleheitlikku soovi üksteisele äärmuslikult vastanduda, meenutan, et ei sotsidel, ega EKRE-l pole võimalust öelda, et kumbki neist riigikogu saali ei kõlba. Seda, kes siia saali sobib või mitte, saab öelda vaid rahvas,” ütles Pevkur. Sellest toredast mõtteterast ei hooli aga sugugi Reformierakonna kampaaniameeskond, sest mõne tunni pärast tekkis internetti klipp, kus Reformierakond vastandub Keskerakonnale sellise innuga, nagu homset poleks.

"Valimiste põhiküsimus on muutus - koolide venestamine ning virutamine Tallinnas peab lõppema, Keskerakond vajab väga puhkust. Puudu on värskest pilgust ning enesekontrollist, asjad on juhtimises pahasti. Õnneks on meil pakkuda positiivne programm, värske vaade ning tugev meeskond," ütles Krsten Michal Delfile.

Ta lisas, et Keskerakond räägib erinevates keeltes vastandlikku juttu ja seetõttu otsustas Reformierakond teha vastukaaluks oma klipi. "Keskerakond räägib erinevates keeltes erinevat juttu. Vene valijaid hirmutab ta asjadega, mis ei vasta tõele. Ainukene väide, milles on neil õigus, me sulgeme Tallinna TV ning lõpetame miljonite kulutamise vene propagandaks," sõnab Michal.

Nii astuvadki Reformierakonna klipis üles Keskerakonna poliitikud, kes räägivad vene keeles. Lõpukaadreis esile astuv Reformierakonna meeskond vastandub vene keelt kõnelenuile otsustavalt, kõigil käed rinnal risti. Keskerakondlasest Raimond Kaljulaidi ei üllata, et Reformierakond just rahvusküsimusele rõhub. "Väga naljakas on vaadata, kuidas Reformierakond püüab endiselt vastanduda Keskerakonnale, kasutades selleks rahvusküsimust," kommenteeris ta. Keskerakondlasest Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom, kes samuti Keskerakonna ja Reformierakonna nüüd juba ühises klipis üles astub, nendib, et eetilisest käitumisest on asi kaugel, kuna tegemist on selgelt vastandamisega rahvuse pinnalt. "Kuid erakonnale, mis juba praegu on sõlmimas liitu EKRE-ga, see vist sobib," nendib Toom.