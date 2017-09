Reformierakond on Tallinnas tagasihoidlik - nimekiri on pea neli korda lühem kui eelmisel korral

2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisel osales Reformierakond Tallinnas eeskujulikult pika nimekirjaga, kui volikokku pürgis 397 kandidaati. Tänavustel valimistel on neil Tallinnas kandideerimas aga 103 inimest, mis on erakondadest kõige tagasihoidlikum arv.

Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal ütles Delfile nimekirja kadu otseselt põhjendamata, et meeskond on tegelikult suurem, kuid kandideerima said 103. "Nii on kampaania fookus kandidaatidel ja toetav meeskond on valimiskogemusega," ütles Michal.

Küsimusele, kas toona kandideerinud nimedele võis seekord alternatiivi pakkuda Urmas Sõõrumaa Tegus Tallinn, jättis Michal vastamata.

2013. aastaga võrreldes on kahanenud ka sotside nimekiri, küll mitte nii märkimisväärselt - SDE kandidaatide arv on nüüd pea kolmandiku võrra väiksem. Kui 2013. aastal kandideeris nende ridades linnapeaks Andres Anvelt, olid tema selja taga veel 187 volikogusse pürgijat. Tänavu koosneb Rainer Vakra juhitav nimekiri 125st kandidaadist.

Pea viiendiku võrra väiksem on ka IRL-i nimekiri - 230st on saanud 170. Toona tegi IRL veel sinna kuulunud Eerik-Niiles Krossi juhtimisel valimistel tubli tulemuse, saades pea 20% häältesaagist. Reformierakond ja SDE said kahasse volikogus vaid ühe mandaadi rohkem.

Oma ridu on aga valimisrindel suurendanud EKRE ja Keskerakond. Neist viimane, eelmised valimised ülekaalukalt võitnud Keskerakond, on suutnud 454st teha 508 ja EKRE möödus kandidaatide arvu poolest lausa Reformierakonnast, esitades 117 nime. Neli aastat tagasi oli neil hääli püüdmas 86 kandidaati.

Loe veel

Lisaks suurtele parteidele on esindatud ka Eestimaa Rohelised 98 liikmega ning Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 37 kandidaadiga.

Neile lisaks on registreeritud veel kuus valimisliitu. Savisaare ja Tegusa Tallinna ühises nimekirjas kandideerib 117, Vaba Tallinna Kodanikus 84, Eesti Ellujäämisliikumises 20, MEIE Tallinnas 31, Valimisliidus Hääled 8 ja valimisliidus Metroolinn 15 inimest.

Üksikkandidaate on sel aastal esitatud 8, eelmisel korral oli neid 10.