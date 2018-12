Reformierakond nendib, et rändekriisi osas oleks võinud olla selgemad, Keskerakond põrutab, et EKRE vahetab oravad välja

Erakonna peasekretär Erkki Keldo kommenteeris, et reitinguid mõjutas arutelu ränderaamistiku üle.

"Tegemist on keerulise teemaga, millega seoses inimestel on arusaadavad hirmud. Parlamendis viisid arutelu äärmuslikuks nii valitsuses- kui opositsioonierakonnad, mis õhutas hirme veelgi. Kindlasti oleksime ka meie Reformierakonnas saanud anda selgemaid sõnumeid. Meie jaoks oli oluline, et lisaks rändeteemale ei tekiks Eestis valitsuse otsustamatusest lähtuvalt ka põhiseaduslikku kriisi," andis Keldo teada.

Ta rõhutas, et kuigi Reformierakond jääb Keskerakonnale tervelt kümne palli võrra alla, toetab Keskerakonda siiski alla poole valijatest.

Reformierakond oli juunis Eesti kõige populaarsem erakond, kuid augustis oon jäänud võimuerakond Keskerakonnale alla. Alates oktoobrist on erakonna reiting kukkunud 28 protsendilt 21-le.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid andis pressiteate vahendusel teada, et oravate kollane imago on minemas "kahvatud pronksikarva". Karilaid viitab selle põhjusena sellele, et paljud nimekad erakondlased on erakonnast lahkunud.