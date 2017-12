Reformierakond maksab 6000 eurot kuus Hanno Pevkuri maine kujundamise eest?

Delfile teadaolevalt kulutab Reformierakond ligikaudu 6000 eurot pelgalt partei esimehe Hanno Pevkuri maine kujundamisele.

Reformierakond ostab kommunikatsioonisuhete teenust sisse ettevõttelt Agenda PR, millele tasutakse teenuse osutamise eest 6000 eurot kuus. Delfi andmetel ei tegele Agenda PR mitte terve Reformierakonnaga, vaid pelgalt esimehe Hanno Pevkuri maine kujundamisega.

Küsimusele, kas kommunikatsioonibüroo pühendub ainult erakonna juhi abistamisele, jättis erakonna peasekretär Tõnis Kõiv otsesõnu vastamata.

"Reformierakonnal on läbi aegade olnud kasutada lisaks oma töötajatele väline strateegilise kommunikatsiooni partner, alates kevadest Agenda, varasemalt Miltton, Meta, Powerhouse jt," selgitas Kõiv ja lisas, et kommunikatsioonipartner annab nõu, kuidas parimal moel viia inimesteni liberaalsest maailmavaatest ideid.

Kõiv nentis, et viimasel ajal on tulenevalt maksusüsteemi muudatusest ka tulnud rohkem avalikkusele selgitustööd teha. "Praegu aga kasutame erakonnana kôiki võimalusi, et inimestele selgitada keskerakondliku valitsuse otsuste mõjusid ja tagajärgi, sh võlgu elamist, segaseks aetud maksusüsteemi, valet aktsiisipoliitikat ja värskeimalt pensionisüsteemi rikkumist," sõnas peasekretär.

Samuti ei vastanud Kõiv, kas kulude suuruseks nimetatud 6000 eurot on tõene või mitte.

Loe veel

Reformierakonna kommunikatsioonipartneriks on Agenda PR, mille asutajate hulka kuuluvad näiteks pikaajaline ajakirjanik Rasmus Kagge ja kogemustega kommunikatsioonijuht Helin Vaher.

Delfi küsimusele, milliseid teenuseid ettevõttelt Agenda tellitakse ning kui palju ühes kuus kulutatakse esimehe maine kujundamisele, ütles Kagge, et ei saa kommenteerida ettevõtte ja kliendi vahelisi suhteid, sest see poleks eetiline.

Erakonna auesimehe Siim Kallase käesoleval nädalal tehtud avaldus, et uued juhivalimised peaks korraldatama juba eeloleval aastal, mitte põhikirjajärgselt 2019. aasta jaanuaris, tõi taas avalikkuse ette erakonna sisemise lõhe, mida mainekujundajad siluda püüavad.