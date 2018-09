Reformierakond kaalub Ida-Virumaa esinumbriks Eerik-Niiles Krossi

Erakonna peasekretär ja nimekirjatoimkonna esimees Kert Valdaru ütles, et Reformierakond kaalub Krossi Ida-Virumaa esinumbriks seadmist, kuid lõplikult kinnitatakse nimekiri jaanuarikuisel üldkogul.

Kolmapäeval käis Kross Ida-Virumaal kohtumas Reformierakonna sealse juhatusega ning seal suhtuti tema esinumbriks saamisesse positiivselt.

"Arutati, kuidas ühiselt meeskond kokku panna ja mida peaks tegema Ida-Virumaal," sõnas Valdaru.

Kross lahkus tänavu juuni keskel riigikogust, et minna pooleks aastaks USA-sse Harvardi University Law School Berkman Kleini interneti ja ühiskonna uurimiskeskusesse uurimistööd tegema.

Kross on varem öelnud, et tal on keskusega kokkulepe, mille kohaselt saab ta riigikogu valimiskampaania ajaks taas Eestis olla ja valimistel kandideerida.

Riigikogu valimised toimuvad tuleva aasta 3. märtsil.