Reformierakond ja Vabaerakond soovivad Reinsalu tagasiastumist

Riigikogu Reformierakonna ja Vabaerakonna fraktsioon on otsustanud algatada Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluva justiitsministri Urmas Reinsalu vastu tema sel nädalal tehtud avalduste tõttu naistevastase vägivalla teemal umbusaldusavalduse.

"Tegemist on väga puhtalt asjaga, mida Reinsalu oma kirjutisega välja ütles. Ta ütles, et kahetseb seda, et ta on teinud naistevastase vägivalla vastu avaldusi," ütles riigikogu Reformierakonna fraktsiooni asejuht Maris Lauri Delfile. "See on absoluutselt sobimatu mõttekäik ühele ministrile, saati veel justiitsministrile," lisas Lauri.

Lauri kinnitusel toetavad Reinsalu umbusaldamist Reformierakonna ja Vabaerakonna fraktsioon ning toetust on väljendanud ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Lisahääli võib umbusaldusavaldus tema sõnul saada ka koalitsiooni saadikutelt.

„Aitab! Lõpetage kanakarja kambakas!” kirjutas justiitsminister Urmas Reinsalu teisipäeval Eesti Päevalehele saadetud arvamusloos, mis puudutas 104 kultuuriinimese kirja president Kersti Kaljulaidile. Kirjas tauniti presidendi kantselei otsust määrata vabariigi aastapäeva kunstilise programmi loojaks Teater NO99, millega seotud Tiit Ojasoo oli poolteist aastat tagasi vägivallaskandaali keskmes.

„Kui ma tema (Ojasoo – F. P.) lepitusmenetluse juhtumi kohta omal ajal arvamust avaldasin, siis mõistsin ma naistevastase vägivalla hukka, kuid nüüd, tänase kirja valguses, lausa kahetsen seda avaldust,” kirjutas Reinsalu teisipäeval, kasutades oma arvamuses ka patroniseerivat väljendit „kullakesed”.

Loe veel

Prantsusmaal Strasbourgis viibinud peaminister Jüri Ratas ütles oma kirjalikus avalduses, et ta vestles Reinsaluga ja justiitsministri sõnakasutus oli sobimatu. „Soovitasin tal vabandada kõigi ees, keda tema ebaõnnestunud avaldus solvas,” kirjutas Ratas.

Seda Reinsalu ka tegi. Ta kinnitas Delfile, et kindlasti on tal kahju, kui tema sõnakasutus võis kedagi solvata või tegi haiget. „Mis ma salgan. Ma reedan teile saladuse, et minu puhul ei ole tegemist robotiga. Ma olen inimene, mul on oma tunded,” ütles ta.