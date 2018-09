Reformierakond andis sisse vaid eestikeelse alus- ja koolihariduse eelnõu

"Riigi- ja venekeelseks jagunemine on lahutanud ka ühiskonna ning loonud kodanikele väga ebavõrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemiseks ja enese realiseerimiseks. Selle tagajärjed on nii majanduslikud, sotsiaalsed, hariduslikud, kultuurilised, julgeoleku- kui rahvatervisealased," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi. "Lapsi keele alusel jaotav haridussüsteem toodab aina juurde katkist sotsiaalvõrgustikku, mis ulatub väga kaugele keeleoskuse küsimusest, millega on tahetud teda piiritleda ja lahendada. Vastava ettepaneku oleme esitanud ka Tallinna volikogus, kuid kahtlemata ei ole see regionaalne, vaid kogu Eestit hõlmav probleem ning tuleks lahendada üleriigiliselt," lisas ta.

Ligi sõnul on integratsiooniuuringud kinnitanud ühiskonna valmisolekut ning samuti toetab muutusteks valmisolekut fakt, et Eesti lasteaedade ja koolide populaarsus kasvab ning vene omad kipuvad tulemustelt maha jääma. "Praegune kompromiss, mille kohaselt on eestikeelne õpe kohustuslik alles gümnaasiumist ja selleks piisab keelte 60:40 suhtest, on väga ebapraktiline. Usume, et ka erakondades on ettepanekule kujunenud enamuse toetus ning 2017. aasta üksmeelne eitus ja vastuseis on enamuse poolt tasapisi muutunud kaasamõtlemiseks," lisas Ligi.