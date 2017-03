Reformierakond algatas eelnõu e-hääletuse perioodi pikendamiseks

Vastukaaluks koalitsiooni plaanile e-hääletuse kestust lühendada, algatas riigikogu Reformierakonna fraktsioon eelnõu, mis e-hääletuse perioodi hoopis pikendaks. Erakonna sõnul on eesmärk tõsta valimisaktiivsust ja toetada Eesti e-kuvandit.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur andis tänase riigikogu istungi alguses sisse eelnõu, mis pikendaks e-hääletuse perioodi ühelt nädalalt kümnele päevale. Pevkur rääkis, et e-valitsemine on vähemalt viimastel aastatel olnud Eesti üks suur edulugu ja sellele e-valimiste tähtaja pikendamine aitaks sellele kaasa.

Pevkur rõhutas e-riigi turvalisust. "Kui me võtame meie suhtluse pankadega, siis me saame suhelda oma pangaga ja ajada raha asju elektroonilisi kanaleid pidi, see on turvaline. Kui me peame suhtlema riigiga, maksu- ja tolliametiga näiteks, saame seda teha ja see on turvaline. Kui me valime, saame seda teha elektrooniliselt ja see on turvaline," lausus Pevkur, kelle sõnul aitaks e-valimiste perioodi pikendamine valimisaktiivsuse tõstmisele kaasa.

"Kui me mõtleme valimisaktiivsuse peale, siis alates 2005. aastast, kui Eesti inimestel oli esimest korda võimalik hääletada kohalikel valimistel elektroonilisi kanaleid kasutades, kasutas seda võimalust 1,85 protsenti kõikidest valijatest. Järjepidevalt on see arv tõusnud ja praeguseks oleme jõudnud 31,3 protsendini, mis oli viimastel europarlamendi valimistel," meenutas Pevkur ja kinnitas, et e-hääletamise pikendamisega loodetakse valijate arvu kasvatada.

Peale elektroonilise hääletuse pikendamise tuleks Pevkuri sõnul täiustada e-hääletamise tehnilist poolt, võimaldades tulevikus hääletada näiteks mobiilirakenduse kaudu ja ka viimasel valimispäeval.

Koalitsioon plaanib aga e-hääletuse perioodi nelja päeva võrra lühendada.