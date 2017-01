REFORMIBLOGI: kes saab uueks Reformierakonna esimeheks, Kristen Michal või Hanno Pevkur?

Kahe kandidaadiga esimehevalimised on toonud Reformierakonna üldkogule ebatavaliselt palju rahvast, mistõttu koliti üldkogu Swissoteli asemel Eesti Näituste messikeskuses. Samuti on vähemalt tuhat inimest hääletanud elektrooniliselt.

Üldkogu lõppeb orienteeruvalt kell 18:30. Õhtu jätkub erakonna uusaastapeoga Swissotelis kuni südaööni.

Üldkogul on muljeid ja sündmusi vahendamas ning jäädvustamas kohal ka Delfi reporter Reet Pärgma ja fotograaf Ilmar Saabas.

Reformierakond valib uut esimeest

Risto Veskioja: Hääletamine täies hoos, nagu näha:

Risto Veskioja: Mõni oli kõnede ajal päris mõtliku olekuga...

Risto Veskioja: Esimehe kandidaadid on kõned ära pidanud, nüüd tuuakse valimiskastid ja alustatakse hääletamisega. Valitakse siis juhatust ja esimeest. Aega on 15 minutit hääletamiseks.

Risto Veskioja: Tähelepanek: Pevkuri kõne on võrreldes Michali omaga palju vaiksem ja vaoshoitum ning mitte nii reljeefne. Peamiselt räägib Pevkur erakonnast, tulevikust, ootustest jne. Samas jääb inimestele ilmselt Michali emotsionaalsem kõne paremini meelde.

Risto Veskioja: Kristen Michal rääkis just oma kõnes: Räägime kampsunitest, räägime kilekottidest. Kas keegi arvab, et uurimine puudutas minu isiklikku elu? Ei puudutanud ju. Samuti ei leidnud kinnitust kellegi väited, see oli räpane kampaania.

Vahur Koorits: Alanud on juhatuse kandidaatide tutvustamine.

Vahur Koorits: Rõivas lõpetas oma kõne kõigi tänamisega.

Vahur Koorits: Rõivas: vabadus, õiglus ja õigus ja meie harjumuspärane elukorraldus peab jääma püsima ka meie lastelastele. On oluline mitte lasta teha vigasid, mida on hiljem väga keeruline ümber pöörata. Julgeoleku arvelt ei saa kompromisse teha. Opositsioonis olek seab teatavad piirid eesmärkide elluviimisele. Häirib, et esimest korda peale taasiseseisvuse taastamist on ametis valitsus, mis tõstab, mitte ei langeta tööjõumakse. Rahva toetuse korral on kõik see võimalik tagasi pöörata.

Vahur Koorits: Rõivas: võttes vastu ELi eesistumise korraldamise pool aastat varem, andsime signaali partneritele, et Eestiga saab arvestada. Eesistumisest saab Eesti riigi suurim koostööprojekt. See pole vaid valitsuse, vaid ka meie projekt.

Vahur Koorits: Rõivas: kuidas ka ei vaataks, ühegi ametisoleva valitsuse ministri silmadest ei näe huvi jätkata e-riigi arendamisega. Järelikult on see Reformierakonna ülesanne.

Vahur Koorits: Rõivas: täna valime Reformierakonnale uue juhatuse ja esimehe. Erakond tuleb viia valimisvõiduni nii kohalikel kui parlamendivalimistel. Meie senine edu on seadnud eesmärgiks valimisvõidu, iga teine tulemus oleks pettumus. Meil on parim programm ja säravaim meeskond. Me oleme ellu viinud lõviosa oma lubadustest 2015 aasta valimistel. Langetasime tööjõumakse, tõstsime kolmanda lapse toetust ja suurendasime Eesti julgeolekut. Ka Eesti hoidmine õigel kursil ei juhtu iseenesest, selle nimel tuleb päev päevalt vaadata. Meie oleme jõud, milles nähakse vastukaalu ja parempoolset alternatiivi Ratase valitsusele.

Vahur Koorits: Rõivas: vastupidiselt Toomi soovitusele ei unusta Eesti inimesed kunagi ei 1944. ega 1940. aastat.

Vahur Koorits: Rõivas: iga kord, kui loen välisajakirjandusest pealkirjasid kremlimeelsest valitsusest, on see nagu torge südamesse.

Vahur Koorits: Rõivas: alla tuli vanduda poliitkombinatoorikaga. Proovikiviks ei saanud ükski sisuteema, sest lõviosa kokkulepitust viisime ellu. Kivi tuli mujalt. Õigus on neil, kes ütlevad, et konkurentide soov valimised võitnud erakonnale ära teha tuli presidendivalimiste käigus. Meie erakonnaga seostatud kandidaatide toetus ületas mäekõrguselt kõigi teiste omasid. Meie viga oli, et rahva toetusega kandidaadid saavad toetust ka mujalt. See eeldus ei pidanud paika. See tekitas hoopis kadedust ja soovi meile koht kätte näidata. Oli vaid üks võimalus saada oma president. Oleksime pidanud hülgama SDE ja IRLi. Meie otsustasime valitsusevahetust mitte vahetuskaubaks teha. Oli ka teisi kaalukaid põhjuseid, nii Keskerakonna suhtumine korruptsiooni kui koostöölepe Ühtse Venemaaga.

Vahur Koorits: Rõivas: viimase 3 aasta jooksul tehtud mitmeid põhimõttelisi otsuseid. Julgeolek märksa paremini kaitstud, kaitsekulud 2,2% SKPst. Meie pinnal NATO liitlased. Eelarvesse planeeritud Rail Baltic, Tartu maantee või kaasaegne idapiir. Neid pikalt planeeritud, nüüd need ka päriselt käima lükatud. Samuti haldusreform, mida planeeritud 20 aastat. Töövõimereformi tõttu saavad tuhanded inimesed tasuva töökoha. Riigi rahaasjad olnud selle käigus reformierakondlikult hästi hoitud. Kõigil kolmel aastal lõpetasime riigieelarve ülejäägiga.

Vahur Koorits: Rõivas: korras rahandus ei ole midagi abstraktset, see puudutab meid kõiki. Me ei ela tuleviku arvelt, me ei pea tõstma makse vanade võlgade tasumiseks. Oleme suutnud targalt majandada ja näha suurt pilti. Poolteist kuud tagasi võttis ametisseastunud valitsus üle väga heas korras riigi.

Vahur Koorits: Rõivas: need aastad on olnud Eestile edukad, inimeste elatustase kasvanud. Reformierakond oli peaministripartei 12 aastat. Enne meid ei olnud ükski peaministripartei tagasi valitud. Meie võitsime rahva poolehoiu kolmel korral järjest. Olen kindel, et tuleb ka neljas. Meie tugevus on, et oleme alati osanud ühte hoida ja raskused võiduks pöörata. Oleme alati jäänud truuks põhimõtetele ja ei ole teinud kompromisse südametunnistuse ja Eesti julgeolekuga.

Vahur Koorits: Rõivas: täna õhtul astun kõrvale Eesti kõige edukama erakonna juhtimisest. See on valik laadida akusid, pühenduda perele ja olla toeks valitavale esimehele ja juhatusele.

Vahur Koorits: Sissejuhatavad küsimused on ära otsustatud, Taavi Rõivas tuleb oma lahkumiskõnet pidama.

Vahur Koorits: Reet Pärgma: Enne üldkogu algust andsid osalejad intervjuusid. „Mina eelistan Kristen Michali,“ ütles Elgi Oras. „Mina eelisan Pevkurit,“ ütles Aasa Mäe. Mäe sõnul on Pevkuri jutt tagatubade kaotamisest ainult kampaania. „Tagatoad ei kao kuskilt. Mina olen üks asutajaliikmeid ja ma võin öelda, et mingit erilist muutust kumbki kandidaat ei too.“„Kampaania kiskus tõesti inetuks ja kokkuvõtteks ei too selline asi meile kahju. Oleme ausad Reformierakond ei olnud varem nii pildil nagu Keskerakond.“„Varem oli erakond stabiilne ja polnud selliseid kätše nagu praegu,“ nõustus Oras. „Aga ilmselt on Keskerakond meid ka nakatanud. Kõik sai alguse presidendikampaaniast. Meie tahtsime näha presidendina Siim Kallast.“Kas uus juhatus tervendab erakonda?„Ei usu, lõhe mingil moel jääb. Noor põlvkond on peale kasvanud, kes pole paljude asjadega üldse kursis ja see tekitab sogast vett,“ ütles Oras. Kas põhjuseks võivad olla Rain Rosimannuse sarnased niiditõmbajad?„Jah. Just nemad ongi selle taga. Ja just Rain on koguaeg olnud kõikide probleemide taga,“ ütles Oras. „Rõivas ei suutnud erakonda koos hoida, ta tahtis kõigile hea olla. Michal on vähemalt otsekohene ja karmi käega. See, et Rõivas ära läks on väga õige. Keskerakonnas läks kitsepidaja ära, meil läks Rõivas ära.“

Risto Veskioja: Üldkogu algas, peagi lauldakse alustuseks hümni.

Risto Veskioja: Väike piilukaader ka oravapartei snäkilauale. Siiski tuleb lisada, et suurem pidu on erakonnal plaanis õhtul pärast üldkogu, kui kogunetakse Swisshotelli uusaastapeole.

Risto Veskioja: Otseülekande algus vist viibib veidi, kuid üldkogu alustab peagi.

Vahur Koorits: Delfi reporter Reet Pärgma üldkogult: Koridorides kuuleb kõige huvitavamaid vestlusi. "Eks noored hääletavad ühe poolt ja vanemad teise poole. Lõpuks pole suurt vahet, aga ma kuulsin, et palju on neid, kes andsid allkirjad ühele, aga hääletavad hoopis teise poolt," ütles üldkogule kohale tulnud reformikas teisele. "Jah, ma kuulsin ka seda. Mina nii ei saa. Kui sa ikka allkirja annad, siis peab hääle ka andma," vastas teine.

Risto Veskioja: Keegi on üldkogule ka sellise mõnevõrra tavapäratu lektüüri kaasa haaranud.

Risto Veskioja: Tuletame meedle siis, et üldkogu päevakord on selline: 16:00 Üldkogu avamine 16:20 Erakonna esimehe Taavi Rõivase sõnavõtt 16:55 Erakonna esimehe kandidaatide tutvustamine 17:25 Erakonna juhatuse liikme kandidaatide tutvustamine 17.45 Hääletamine, häälte lugemine 18.40 Erakonna esimehe valimiste hääletustulemuste väljakuulutamine ja kinnitamine 18.45 Erakonna juhatuse liikmete valimiste hääletustulemuste väljakuulutamine ja kinnitamine 19.00 Üldkogu lõpp Peale üldkogu toimub erakonnal ka uusaastapidu Swisshotellis.

Risto Veskioja: Delfi fotograaf vahendab, et Michali meeskond on inimesi tervitamas sellise "kadalipuga", kus inimestele jagatakse õunu. Mõni võiks muidugi küsida, aga et miks mitte sidruneid?

Vahur Koorits: Täna toimuvad ka Reformierakonna juhatuse valimised. Üks kandidaat on Kalle Palling.

Vahur Koorits: Reformierakonna esimehekandidaat Michal tervitab uksel saabujaid, samal ajal jagavad tema toetajad õunasid.

