REFORMIBLOGI: kes saab uueks Reformierakonna esimeheks, Kristen Michal või Hanno Pevkur?

Kahe kandidaadiga esimehevalimised on toonud Reformierakonna üldkogule ebatavaliselt palju rahvast, mistõttu koliti üldkogu Swissoteli asemel Eesti Näituste messikeskuses. Samuti on vähemalt tuhat inimest hääletanud elektrooniliselt.

Üldkogu lõppeb orienteeruvalt kell 18:30. Õhtu jätkub erakonna uusaastapeoga Swissotelis kuni südaööni.



Reformierakond valib uut esimeest

Risto Veskioja: Reformierakonna juhatuse ja esimehe valimised toimuvad täna erakonna Üldkogul. Värskelt opositsioonilise Reformierakonna jaoks on verevahetus ajaloolise tähtsusega. Survet keerab juurde asjaolu, et kahe juhikandidaadi visioon erakonna sisust on kui öö ja päev. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kiirulevaade-tana-valitakse-reformierakonnale-uus-juht-millist-nagu-voib-olla-oravapartei-tulevik?id=76835028

Risto Veskioja: Naised parteis tülis? http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oravapartei-10-naise-avalik-toetus-pevkurile-pahandas-teisi-sookaaslasi-parteist-meie-seas-voib-olla-ka-neid-kes-toetavad-teist-kandidaati?id=76836824

Vahur Koorits: Kõige värskemad hinnangud viitavad, et Hanno Pevkur on suutnud tugeva kampaaniaga favoriidiks muutuda. http://epl.delfi.ee/news/lp/pevkuri-kampaania-viis-ta-oravate-esimehe-valimistel-favoriidiks?id=76833590