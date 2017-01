REFORMI ESIMEHE VALIMISE EEL: Pevkur tõi välja oma "valge kampsuni", Michal selgitas oma plaane võimaliku Tallinna linnapeana

Enne homset Reformierakonna esimehe valimist toob Delfi lugejateni kokkuvõtte sellest, mida rääkisid esimehekandidaadid Hanno Pevkur ja Kristen Michal Delfi TV debatil möödunud detsembris.

17 aastat Eestit valitsenud Reformierakond on täna suurim opositsioonierakond, asudes homme,7.jaanuaril valima esimeest.

Michal: Rõivas usaldas koalitsioonipartnereid pimesi

” Ei ole meeskonnas nii, et üks inimene peaks kõik asjad ära otsustama, teiste eest vastutust kandma. Kristen Michal

Debati alguses uuriti Reformierakonna esimeheks pürgijatelt, missuguseid on Taavi Rõivase tehtud vead. Kristen Michal tõi esmalt välja Rõivase tugevused: ta on üsna avatud, kaasav ja usaldav. Koalitsioonipartnerite usaldamisele osutades rõhutas Michal, et Rõivase valitsus kukkus poliittehnoloogilistel kaalutlustel. "Kui Taavi Rõivase veaks midagi lugeda, siis seda, et ta ei lugenud enne partnerite käitumisest neid märke välja. See on tegelikult samamoodi ka meeskondlik viga. Ei ole meeskonnas nii, et üks inimene peaks kõik asjad ära otsustama, teiste eest vastutust kandma."

Siinkohal jagub Michalil opositsioonierakondlasena kriitikat ka praeguse valitsuse läbi viidud maksupoliitika muudatuste kohta: "Valet asja võib teha, aga seda tehakse pealegi veel valel viisil."

Pevkur: oleksime pidanud varem presidendikandidaadi ära valima

Ka Hanno Pevkur toob välja, et partnerite endiste koalitsioonipartnerite IRL-i ja sotside käitumist oleks võinud ette aimata. "Kui vaadata meie enda vigu, siis on räägitud, kas me oleks pidanud varem ära valima presidendikandidaadi või mitte. Mina oleksin olnud selle poolt, et me valime selle ühe kandidaadi."

Michal lisas Pevkurile, et Reformierakond oleks võinud valitsuses olla ambitsioonikam tööjõumaksude alandamises ning erastamisplaanide asjus. "Ma näen, et partnerite tollase hoiaku tõttu jäi see kivi või uksepaku taha. Seal oleks võinud kindlasti jõulisem olla," märkis Michal.

Michali sõnul peaks erastama teehooldusettevõtted ja pakiäri. "Mina arvan, et pakivedu ei ole riigi tuumikfunktsioon. See on paremliberaali seisukoht, ma arvan, et ka sotsiaaldemokraadil võiks olla üsna ükskõik, kas ta võtab selle paki Omnivast või Itellast või kust iganes ta selle võtab. Peaasi et see turg toimib," selgitas Michal.

Pevkur nõustus, et riigi sekkumise vajadus ettevõtlusesse peaks olema nii minimaalne kui võimalik. "Ma tooksin siia ka siseturvalisuse küsimuse ja ütleksin, et politsei ei pea kõiki asju tegema. Näiteks need samad plekimõlkimised, millest on korduvalt juba räägitud. Seal ei pea riik sekkuma. Tavaline plekimõlkimine on kahe eraisikuvaheline vaidlus," märkis Pevkur.

Pevkur: koalitsioonipartnerid kammitsesid

Pevkuri sõnul asub Reformierkond uut liberaalsust ning majandust soodustavat programmi kirjutama, millega loodetavasti järgmistel valmistel ka valitsusse saab. "Valitsuses olles vahest kammitses meid ka see, et me pidime enda partnereid hoidma ja valitsust koos hoidma füüsiliselt. Mis tähendas seda, et võib-olla oli vaja vastu tulla sotsidele, vahest IRL-ile, aga see teatud kammitsemine on meil praegu väiksem, mida me kindlasti ära kasutame," kirjeldas Pevkur.

Pevkuri "valge kampsun": olen liiga hea inimene

Igal poliitikul on olnud oma karid: Kristen Michal sattus skandaali seoses Reformierakonna rahastamisega, nn Silvergate´i skandaaliga. Sellest on tulnud väljend "Kristen Michali valge kampsun." Debatil uuriti Hanno Pevkurilt, missuguseid luukeresid võib tema kapist leida.

"Minu valgeks kampsuniks on mõnikord loetud seda, et ma olen liiga hea inimene. Minul on olnud au teenida Eesti rahvast ligi 8 aastat Eesti Vabariigi valitsuses ministrina. Mind on ristipõiki läbi valgustatud kuni NATO salajase loa saamiseni. Nii et ega mul rohkem midagi vastata ei ole. Kui heaks inimeseks olemine kuidagi karistuseks on, siis ma selle võin omaks võtta," vastas Pevkur.

Mis saab Reformierakonnast?

Järgnevalt on välja toodud dialoog Kristen Michali ja Hanno Pevkuri vahel, kus peaks välja joonistuma, missugused on esimeheks pürgivate poliitikute nägemus Reformierakonna tulevikust ning olukorrast, kus pärast pingelist heitlust esimehe ametikohale, tuleb Pevkuril ja Michalil koostööd tegema hakata.

Pevkur: "Reformierakond tahab võita 2017 kohalikke valimisi, 2019 riigikogu valimisi. Siis on meil vaja nii Kristen Michalit, Hanno Pevkurit, Valve Kirsipuud, Siim Kallast kui ka kõiki teisi piirkonna inimesi.

Michal: "Valve käib meil üritustel väga aktiivselt ja annab nõu. Nii et ärge alahinnake kuidagi."

Pevkur: "Kristen on lubanud olla Tallinna linnapea. Ma arvan, et ta olekski väga hea Tallinna linnapea."

Michal: "Kristen on praegugi mu meeskonnas. Mina juhin fraktsiooni, tema on fraktsiooni aseesimees. Valvame koos saadikuid kordamööda. Vahel mõni pääseb pakku, aga toome tagasi."

Michal eelistab vana Reformierakonna kultuuri

"Ma ei kujuta ette erakonda, kus ei oleks sees avatust kriitilisusele või teistsugusele ütlemisele ja vaadetele. Isegi kui arvamused on erinevad, siis vana Reformierakonna kultuur, kus mina omal ajal liitusin ja mis mulle meeldib, on see, et ruumis öeldakse üksteisele kõik ära, kas või nahk on märg, nina punane, mõnel läheb silm isegi märjaks. Aga välja minnakse ühe meeskonnana. Ja täpselt sellisena Reformierakonda mina ette kujutan."

Kui Reformierakond võidab Tallinnas valimised pannakse ühistupank ja TTV kinni

"Tallinna Televisioon paneme kohe kinni. Pole mingit küsimust," vastas Pevkur küsimusele, mis muutused toimuksid, kui Reformierakond pääseks Tallinna linnajuhtimise võimuladvikusse. "Jah, just," nõustus Pevkuriga Tallinna linnapeaks pürgiv Kristen Michal.

"Ühistupanga mõttekusel mina samuti ei näe väga perspektiivi: kui võtame normaalse pangandusturu, siis meil on Eesits olemas pangad, kes seda turgu suudavad täita, neid on piisavalt," tõi Pevkur välja. Kristen Michal jätkas kriitikaga: "Täna on Ühistupank maksnud palka kellelegi. Ta ei ole mingit täiendavat funktsiooni loonud."

Tasuta ühistranspordi tuleviku kohta nii selgeid seisukohti ei avaldatud. "Mis puudutab ühistransporti, siis ühistransport ei ole kunagi tasuta. Mõistkem seda: selle maksab kinni maksumaksja ehk me ise kõik selle kinni," tuletas Pevkur meelde.

