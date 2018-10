Reform ja Kesk ei ühine SDE üleskutsega välistada koostöö EKRE-ga

Ossinovski ütles ERR-ile, et kui mõlema erakonna juhid näevad, et see nägemus Eestist, mida EKRE esindab, ei ole neile vastuvõetav, siis on ainus loogiline samm Kaja Kallasel ja Jüri Ratasel selgelt välistada valitsuskoostöö EKRE-ga.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles, et Ossinovski üleskutset oli kummaline lugeda. "Mulle tundub, et see ei ole väga demokraatlik, sest erakonna taga on ikka valijad," lausus Korb. Peasekretär lisas, et sellise poliitilise jõu valijatega tuleb tööd teha ja suhelda.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas kordas oma mõtet, et Eestile on kõige suuremaks ohuks EKRE ja Keskerakonna koalitsioon, Reformierakonna koostööd EKRE-ga Kallas ei välistanud.

"Meie seisukoht on see, et nii varajases faasis me välistame igasuguse välistamise. Lihtsalt sellepärast, et kui me lähme valimistele vastu, siis meil läbirääkimiste ruumi on väga palju vähem," lausus Kallas.

Martin Helme nimetas üleskutset küüniliselt omakasupüüdlikuks. "See on sotside katse ennast pildile upitada."