Reet Aus päästab "Teeme Ära" särke tootes viis tonni tekstiilijäätmeid prügimäele sattumisest

Tunnustatud moelooja Reet Aus soovis anda oma panuse maailmakoristuspäeva õnnestumisse kõige praktilisemal moel ning näidata enda loodud särgiga moetööstusele eeskuju.

Reet Aus liitus Teeme Ära Sihtasutusega ning disainis 15. septembril toimuvaks Maailmakoristuspäevaks spetsiaalse noolesärgi.

Särke on plaanis toota 30 000 ja päästa selle abil prügiks muutumisest viis tonni tekstiilijäätmeid. Särgimüügitulu jagatakse koristuspäeva korraldamiseks.

30 000 Maailmakoristus-särgi õmblemine säästab vastavalt väljatöötatud keskkonnaarvutustele (selleks on Upmade-sertifitseerimine) 108 miljonit liitrit vett ja üle 100 000 kilovatt-tunni energiat ning väldib ligi 60 000 kilogrammi CO2 tekkimist, võrreldes masstootmisel toodetud tavaliste särkidega.

“Keskkonnamõju vähendamine on moetööstuses oluline teema, mistõttu on meie fookuses tekstiili ülejääkide taaskasutamine ehk tavapäraselt prügiks minevale materjalile uue väärtuse andmine,” selgitas tunnustatud moelooja ja keskkonnaaktivist Reet Aus.

“Tekstiili ülejääk on uus ja puhas materjal, mida tekib igas keskmises tootmises ca 15-20% ning mis masstootmise tänase kiiruse ja kasumimudeli juures lõpetab tihti tekstiiliprügimägedel,” lisas ta.

Teeme Ära Sihtasutuse juhatuse liige Eva Truuverk tunnustas ühise koostöö algust: “Olgugi, et meie tegevusvaldkonnad võivad esmapilgul tunduda väga erinevad, on meie mõlema eesmärgid täpselt samasugused - et maailm ei upuks prügisse.