Reedest muutub Euroopa Liitu sisenemise ja lahkumise kord

7. aprillil jõustub Schengeni piirieeskirjade muudatus, millega EList väljumisel ja sisenemisel kontrollitakse senisest põhjalikumalt Euroopa Liidu kodanikke ja nende pereliikmeid. Põhjalikum kontroll tähendab seda, et piirivalvurid kontrollivad välispiiril EL kodanike dokumente ning kontrollimisel kasutatakse rahvusvahelisi ning riigisiseseid andmebaase.

PPA integreeritud piirihalduse büroo juhi Helen Neider-Veerme sõnul tehti EL kodanike, nende pereliikmete ja reisidokumentide kohta päringuid andmebaasidesse varem pisteliselt. „Näiteks võisid ametnikud vajadusel kontrollida andmebaasi kaudu seda, kas mõni inimene võib olla tagaotsitav,“ sõnas Neider-Veerme. Uue korra järgi hakatakse nii maanteede piiripunktides kui ka lennujaamades ja Tallinna Reisisadamas kontrollima kõiki ELst lahkuvaid või sinna sisenevaid inimesi ka andmebaaside kaudu.

Neider-Veerme sõnul on selline kontroll vajalik ennekõike selleks, et Euroopa Liitu sisenemisel või väljumisel tuvastada avalikku korda või sisejulgeolekut ohustavad inimesed. „Julgeoleku olukord on viimastel aastatel muutunud ja seetõttu on koos teiste EL liikmesriikidega vaja teha enamat ka piiriületajate kontrollimisel. Meie eesmärk on takistada nende inimeste ELi sisenemine Eesti kaudu, kelle viibimise soov pole selge või kes võivad kujutada ohtu teistele inimestele.“

Politsei- ja Piirivalveamet palub reisijatel varuda aega piiriületuseks ja kinnitab, et teeb omalt poolt kõik, et inimesed saaksid reisida võimalikult kiirelt ning mugavalt.