Reedel avab uksed Baltimaade ajaloo suurim marginäitus

Tallinnas avatakse reedel Baltimaade ajaloo suurim marginäitus.

Lisaks Eesti kogujate väljapanekutele on esindatud kogud veel 18 riigist kokku ligi 600 stendil.

Kogujad võistlevad medalite pärast, mida määrab rahvusvaheline žürii kogule antud punktide põhjal.

Näha saab muuhulgas:

* väga häid Eesti postiajaloo kogusid

* Valgevene postiajalugu

* eksootilise Malaisia Selangori sultanaadi margiklassikat

* Tšehhi kogu

* Seitšellide kogu

* Tsaari-Venemaa margirariteete

* 2009. aastal Pekingis kuldmedali pälvinud ja pärast seda täiendatud Venemaa postiajaloo kogu

* Otepää margikogu

* Leedu esimesi marke

* Eesti raudteeposti

* Tallinna templiga kirju alates 17. sajandist

* Baltikumist küüditatud inimeste kirju

* Eesti õhuposti

* Eesti skautluse ajalugu

* samuti Eesti aladel käibel olnud haruldaseimad münte

Mullune marginäitus Tartu Eesti Rahva Muuseumis (foto: korraldajad)

Tasuta näituse pidulik avamine toimub reedel 13. juulil kell 11. Näitus jääb avatuks kolmeks päevaks, reedel ja laupäeval kell 10-17, pühapäeval kell 10-14. Aadress: Eesti Näituste B1-paviljon, Tallinn, Pirita tee 28.

Näitus on pühendatud Eesti Vabariigi ja Eesti esimese postmargi sajandale sünnipäevale. See on ka filatelistide seltsi REFS Estonia korraldatud 35. näitus.

EstEx 2018 näitusel on erikalendertempel, millega saab kirju tembeldada. Kohapeal saab osta rahvusvahelise filateelianäituse EstEx 2018 puhul välja lastud tervikasja.