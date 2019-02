Rebane: Eesti on Euroopa naiivsete tipus

"Eesti on Euroopas naiivsete tipus," ütles Rebane teisipäeval Euroopa Komisjoni Tallinna-esinduses korraldatud briifingul, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Oleme libauudistesse suhtumisel väga-väga naiivsed," lisas ta.

Eurobaromeetri novembris korraldatud küsitluse kohaselt tunnistas 47 protsenti Eestis elavatest Euroopa Liidu kodanikest, et puutub sageli kokku uudiste või teabega, mis nende arvates ei peegelda tegelikkust või on lausa vale. Euroopa Liidus keskmiselt oli selliseid inimesi 68 protsenti. Samas leidis 42 protsenti Eestis küsitletutest, et tegelikkust mittepeegeldavate või valeuudiste ja -teabe olemasolu on Eestis probleem. Euroopa Liidus keskmiselt leidis seda oma riigi kohta 71 protsenti vastanutest.

"Eesti peab väga tõsiselt inforünnakute pärast muretsema. See, et me neid ära ei tunne, ei tähenda, et nad ei eksisteeriks või näiteks ei toimuks mõjutusi," rõhutas Rebane.

Tema hinnangul ei tegeleta Eestis piisavalt infojulgeoleku teemaga, me ei osale laiemates rahusvahelistes võrgustikes piisavalt aktiivselt.