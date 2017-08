Ravimiameti vastus apteegiketi kohtuähvardusele: klienditeenindaja ei saa asendada kvalifitseeritud spetsialisti

"Ravimiamet ei ole ära keelanud nii-nimetatud videonõustamist, vaid kohustame ettevõtjat tagama apteegi lahtioleku aegadel proviisori või farmatseudi kohaloleku. Klienditeenindaja ei saa asendada kvalifitseeritud erialaspetsialisti," vastab Ravimiamet Eesti suurima apteegiketi Terve Pere Apteek OÜ (Apotheka) hommikusele pressiteatele.

"Ettekirjutus on tehtud Terve Pere Apteek OÜ Luunjas ja Kavastus asuvate haruapteekidele ravimite käitlemisnõuete rikkumise lõpetamiseks, sest ettevõtja on omal algatusel otsustanud pakkuda apteegiteenust ilma farmatseudi või proviisori kohalolekuta. Sellist olukorda, kus töötavas apteegis on kohal vaid erihariduseta isik ehk klienditeenindaja, ravimiseadus ette ei näe. See nõue on seaduses patsientide turvalisuse ja ohutuse tagamiseks. Apteegiteenus on mitmetahulisem ning nõustamine on vaid osa teenusest," seisab ameti vastuses.

"Võimalik, et tulevikus ongi selline olukord, et Eestis tegutseb nt üks kõnekeskus ning kohapeal apteekides enam proviisorit või farmatseuti ei ole, kuid täna on ettevõtja õigusruumi tõlgendanud selliselt, et tööjõu vähesuse tõttu ei saa maa-apteekide külastajad apteegiteenust, mida nad apteeki minnes eeldavad." Juhitakse tähelepanu, et Ravimiameti ettekirjutus ei puudutanud ettevõtja teisi apteeke ega ka Eestis tegutsevat internetiapteeki, vaid üksnes Terve Pere Apteek OÜ Luunjas ja Kavastus asuvaid haruapteeke, kus patsientidel ei ole tagatud nõuetekohane apteegiteenus.

Terve Pere Apteek OÜ lubas otsuse edasi kaevata ning kohtutee jalge alla võtta. "Olime välja arendanud toimiva lahenduse, kus apteeker nõustas patsienti videosilla abil. Ehkki apteeker ei viibinud ise füüsiliselt patsiendiga samas ruumis, oli tagatud kvaliteetse apteegiteenusega kaasas käiv patsiendi põhjalik nõustamine apteegis. Kõik väljastatavad ravimid kontrollis üle erialatöötaja videosilla abil. Apteekrit abistas apteegis vastava koolituse saanud klienditeenindaja," rääkis Terve Pere Apteegi juhatuse liige Kadri Ulla.

Ulla sõnul jõuti videosilla abil apteegiteenuse osutamiseni tõsise tööjõuprobleemi tõttu. "Maapiirkondadesse on pea võimatu leida apteekreid, seda eriti suvisel puhkuste perioodil. Seetõttu on apteegi lahti hoidmine maal väga raske. See lahendus võimaldas meil aga apteeke varasemast suisa kauemgi avatuna hoida," selgitas Ulla.

"On hämmastav, et Ravimiamet ei vasta ise küsimusele, kuidas tagada apteegiteenuse jätkusuutlikkus maal, ega aktsepteeri ka eraettevõtjate lahendusi," avaldas Ulla nördimust. Ta lisas, et teevad kõik endast oleneva, et Eesti riik siiski ümber mõtleks ega halvendaks ravimite kättesaadavust maal. "Oleme seega sunnitud jalge alla võtma kohtutee," sõnas Ulla.