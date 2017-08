Ravimiamet keelas klientide videosilla teel nõustamise, Terve Pere Apteek kaebab otsuse kohtusse

Juuni alguses alustas Apotheka Luunja ja Kavastu apteekides klientide videosilla teel nõustamist, kuid Ravimiamet keelas selle ära ning apteegid peavad oma uksed sulgema. Terve Pere Apteek OÜ lubas otsuse edasi kaevata ning kohtutee jalge alla võtta.

"Olime välja arendanud toimiva lahenduse, kus apteeker nõustas patsienti videosilla abil. Ehkki apteeker ei viibinud ise füüsiliselt patsiendiga samas ruumis, oli tagatud kvaliteetse apteegiteenusega kaasas käiv patsiendi põhjalik nõustamine apteegis. Kõik väljastatavad ravimid kontrollis üle erialatöötaja videosilla abil. Apteekrit abistas apteegis vastava koolituse saanud klienditeenindaja," rääkis Terve Pere Apteegi juhatuse liige Kadri Ulla.

"Ravimiameti hinnangul ei ole aktsepteeritav, et klienditeenindaja võtab riiulist ravimipaki ning asetab selle veebikaamera alla apteekrile kontrollimiseks, sisuliselt ei ole Ravimiameti hinnangul

klienditeenindajal lubatud ravimikarpi puudutada," ütles Ulla.

Teise keelu põhjusena tõi Ravimiamet Ulla sõnul välja hüpoteetilise vajaduse, kus patsient võib soovida ravimi veega lahustamist apteegis.

Ulla sõnul jõuti videosilla abil apteegiteenuse osutamiseni tõsise tööjõuprobleemi tõttu. "Maapiirkondadesse on pea võimatu leida apteekreid, seda eriti suvisel puhkuste perioodil. Seetõttu on apteegi lahti hoidmine maal väga raske. See lahendus võimaldas meil aga apteeke varasemast suisa kauemgi avatuna hoida," selgitas Ulla.

"Olukorras, kus Eesti tituleerib end kui e-riiki, kus meil toimuvad e-valimised, kus kinnipeetavate üle sai juba 12 aastat tagasi videosilla teel kohut pidada, kus pangaarvet saab avada videotuvastuse teel, kus arstid saavad patsientidega veebi kaudu suhelda, on meil endiselt üks iganenud vaadetega organisatsioon, kes leiab, et parem on apteegid maapiirkondades sulgeda kui võimaldada kaasaegsete lahenduste kasutamist," pahandas Ulla.

Ta lisas, et selline lahendus on mujal maailmas juba ammuilma kasutusel.

Ravimiamet lubas Ulla sõnul Terve Pere Apteegile määrata sunniraha kuni 6000 eurot päevas, kui ei lõpetata Luunjas ja Kavastus apteegiteenuse osutamist videosilla abil. Samuti olevat amet Terve Pere Apteeki ähvardanud tegevusloa äravõtmisega, mis tähendaks 85 Apotheka apteegi sulgemist.

"On hämmastav, et Ravimiamet ei vasta ise küsimusele, kuidas tagada apteegiteenuse jätkusuutlikkus maal, ega aktsepteeri ka eraettevõtjate lahendusi," avaldas Ulla nördimust.

Ta lisas, et teevad kõik endast oleneva, et Eesti riik siiski ümber mõtleks ega halvendaks ravimite kättesaadavust maal. "Oleme seega sunnitud jalge alla võtma kohtutee," sõnas Ulla.