Ravimiamet: gripivaktsiini nappus on tingitud aegade agaraimast vaktsineerimisest

Paljudest kohtadest üle Eesti tuleb teateid, et gripivaktsiini ei ole või see on otsakorral. Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laiuse sõnul oli keeruline prognoosida, et sel aastal vaktsineerib end gripi vastu tuhandeid inimesi rohkem kui möödunud aastal.

"Alates augusti lõpust on gripivaktsiini Eestisse pidevalt toodud, aga kuna inimeste vaktsineerimisaktiivsus on olnud pidevalt kõrge, siis on kõik toodud partiid otsa lõppenud enne järgmise tarne saabumist ning seetõttu on ka juba mõnda aega kõlamas, et vaktsiinist on puudus," ütles Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius.

"Eelmisel nädalal tuli juurde üks väiksem kogus vaktsiini, aga sellel nädalal peaks jõudma juba suurem partii, umbes 6000 annust ning natuke hiljem veel teist samapalju," kinnitas Laius.

Tema sõnutsi on Eestisse toodud ligikaudu 66 000 annust gripivaktsiini, mis tähendab, et umbes sama suur hulk inimesi on end ka vaktsineerimas käinud. "Vaktsineeritud inimeste kohta me arvet ei pea, vaktsineerimiste osas kogub statistikat terviseamet, aga kuna vaktsiin on sisuliselt otsas, siis eeldatavalt on vaktsineeritute hulk samas suurusjärgus toodud annustega."

Vaktsiininappus näitab, et inimesed on end rohkem vaktsineerima hakanud. "Eestlased on tõesti ennast käesoleval hooajal vaktsineerinud gripi vastu agaramalt kui kunagi varem. Kui eelmine rekord pärineb möödunud hooajast, kui turustati 50 000 vaktsiiniannust, siis käesoleval hooajal on juba Eestisse toodud üle 66 000 annuse vaktsiini ning nagu öeldud, lisa on ka tulemas," lausus Laius.

"See on väga positiivne, et aktiivsus on suurenenud, aga sellise hüppe prognoosimine oli vaktsiinitootjatele keeruline, mistõttu on soovijad pidanud teinekord ka üsna pikalt vaktsiini ootama. Loodame siiski, et kõik soovijad saavad lõpuks vaktsineeritud," lisas ta.

Päris otsas vaktsiin ei ole

Laius märkis, et Eesti on piisavalt väike, et vajadusel efektiivselt laovarusid ümber jagada, juhul kui kuskil on vaktsiini küllaga ning kusagil on puudus. "Seega võiks öelda, et üle Eesti on laias laastus seis sarnane. Mõnedes apteekides veel vaktsiini on, aga ei saa öelda, et see oleks mõnes piirkonnas vabalt saadaval ning mõnes täiesti lootusetult otsas," tõdes ta.