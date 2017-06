Ravimatuks tunnistatud Taavi heaks annetati kahe ööpäevaga kolme kuu raviraha

Ravimatuks tunnistatud ja viimase õlekõrrena Taavi heaks kogunes piisavalt raha, et maksta kinni järgmise kolme kuu ravi.

Pisut vähem kui kahe ööpäevaga ehk alates pühapäeva õhtust on Taavi heaks laekunud vähiravifondi Kingitud elu sihtotstarbelisi annetusi ligi 550 annetajalt summas üle 15 200 euro.

Fondi juhi Toivo Tänavsuu sõnul katab see kenasti ära Taavi ravivajaduse järgmisel kolmel kuul. „Kõik tema heaks lisanduvad summad jätame Taavi edaspidise võimaliku ravi tarvis reservi,“ kinnitas Tänavsuu. „Oleme koos Taaviga ääretult tänulikud, et Eestis on nii palju lahkeid inimesi. Tõestasime jälle, et üheskoos oleme võimelised kinkima kõikidele vähihaigetele lootuse ja võimaluse elada. Igaüks panustab jõukohaselt, keegi vaesemaks ei jää, kuid ühe inimese jaoks on tulemus elu kingitus.“

Vähiravifond on samas jätkuvalt väga suure surve all, laual on mitu uut taotlust: 51-aastane pereisa, 45-aastane pereisa ja nii edasi. Laual on mitu uut taotlust, mille rahuldamiseks fondil raha pole.

Fondi kodulehel saab väga kiiresti ja lihtsalt vormistada end püsiannetajaks - enda panga pangalingi kaudu.

Vähiravifond Kingitud Elu on sel aastal toetanud peaaegu 50 inimest (terve eelmise aasta jooksul toetas fond 40 inimest). Hea lugeja, kui võimalik, aita sinagi. Kui võimalik, anneta või hakka püsiannetajaks. Ka ühe või viieeurone annetus on abiks.

