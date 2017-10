Ravimatuks tunnistatud noormees terveneb tänu annetajate toel saadud ravimile

25-aastane ravimatuks tunnistatud Taavi Pohl sai tänu vähiravifondi Kingitud Elu toetusele abi kallist ravimist, mis noormehe taas jalule on aidanud.

Tänavu suve alguses kirjutas Eesti Päevaleht 25-aastasest ravimatuks tunnistatud Taavist. 15-aastasena avastas Taavi enda kaelalt rosinasuurused sõlmed. Haiglas diagnoositi tal Hodgkini lümfoomi teine staadium, haigus allus ravile. Lümfoomidiagnoos tähendas Taavile keemiaravi Tallinna lastehaiglas. Seda tehti kümme kuuri ja selle kõrvaltoimed olid rasked.

2009. aastal avastas Taavi, et tema kaelal on jälle sõlmed. See tähendas seda, et haigus oli jõudnud neljandasse staadiumisse. Uus raviskeem oli palju agressiivsem ja hirmutavam ning pidi lõppema tüvirakkude siirdamisega. "Aga sinna siirdamisele ma ei läinudki," ütleb Taavi.

2014. aasta kevadeks oli Taavi tervis nii halb, et ainus valik oli minna tagasi haiglasse ja jätkata seda, mis neli aastat tagasi pooleli jäi. Haigus oli kehas levinud ja taas tuli alustada keemiaraviga. Haiglas tuli olla kolm kuud järjest. Uus raviplaan oli Taavile talutavam ja ta sai esimest korda keemiaravi ajal isegi süüa.

2015. märtsis sattus Taavi infektsiooni tõttu taas haiglasse. Uuringud näitasid, et raviefekt oli olnud marginaalne ja Taavi oli endiselt haigust täis. See oli karm teade pärast ränka ravi.

Ja siis tunnistati Taavi ravimatuks.

Loe veel

Seejärel soovitas arst Taavil pöörduda vähiravifondi Kingitud Elu poole ja taotleda sealt kaudu uut ravimit – Opdivot. Taavi õnneks rahuldas vähiravifond Kingitud Elu tema taotluse. Fond panustab Taavi toetuseks kolme kuu jooksul ligikaudu 16 000 eurot, millele Taavi lisab ise 3000 eurot.

Nüüd on Taavil häid uudiseid. "Kaks ravimidoosi, mis ma juunis sain, olid nii hea efektiga, et võimalik on minna siirdamisele," alustab Taavi, "doonori tüvirakkudega siirdamisele pääsemine oligi selle ravimi kasutusel põhieesmärgiks ja see sai ka täidetud - seega tulemus positiivne." Ravim põhjustas Taavile aga erakordseid kõrvalmõjusid, mistõttu ta enam seda ravimit manustada ei tohi.

Tänu ravile ja paremale enesetundele on Taavi läinud ka kõrgkooli. "Alustasin septembris õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis keemia erialal," sõnab noormees. Ta küll ütleb, et siirdamise tõttu ta sel aastal veel aktiivselt õpingutest osa võtta ei saa, kuid järgmisel aastal soovib kindlasti ülikoolis jätkata.

"Veelkord tänan vähiravifondi ja kõiki annetajaid ning annan endast parima, et terveneda," lõpetab noormees oma postituse sotsiaalmeedias.