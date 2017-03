Raudteeremont toob muudatusi Tallinn-Tartu rongide sõiduplaanidesse

Algab remont Tapa-Tartu raudteelõigul, mis toob olulisi muudatusi Tallinn-Tartu rongide sõiduaegadesse ning kolmel päeval nädalas sõidavad liinil ka asendusbussid. Elron avaldab sestap sõiduplaanimuudatused, mis kehtivad kuni 27. juunini.

“Remont Tapa-Tartu raudteelõigul algab 6. aprillil ning toob muudatusi Tallinn-Tartu, Jõgeva-Tartu, Tallinn-Aegviidu, Tallinn-Rakvere, Tallinn-Narva, Tartu-Valga ja Tartu-Koidula liini rongide sõiduplaanidesse, lisaks ka mõnede Tallinn-Pääsküla reiside väljumisaegadesse," ütleb Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Raudteed remonditakse kolmel päeval nädalas: teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti. Neil päevadel saadab Elron päevastel kellaaegadel Tapa-Rakke ja Tapa-Tartu lõigul reisijate teenindamiseks liinile ka asendusbussid.

See muudatus mõjutab teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti pärastlõunastel ja õhtustel kellaaegadel Tallinn-Tartu liinil reisijaid, kel tuleb reisi kestel rongilt bussile ümber istuda ning alati pole võimalik jätkata sõitu Valga või Koidula suunas ja vastupidi. Remondipäevade hilisõhtused Tallinn-Tartu rongid sõidavad taas ilma vahepealse ümberistumiseta.

Ümberistumiseta sõidavad rongid Tallinn-Tartu liinil esmaspäeviti, kolmapäeviti, reedeti ja pühapäeviti ning enne riiklikke pühi ja pühade ajal. Info sõiduplaanimuudatuste kohta on leitav Elroni kodulehelt ja Elroni peatuste juurest infostendidelt.

Remont Tapa-Tartu raudteelõigul kestab septembrini. Remonti tehakse etappide kaupa ning pärast 27. juunit kehtima hakkavad järgmised sõiduplaanimuudatused teatab Elron esimesel võimalusel.

Rongiliikluse arengu seisukohalt on Tapa-Tartu raudteelõigu renoveerimine vajalik, sest loob eeldused sõidukiiruse suurendamiseks ja sõiduaja lühendamiseks tulevikus.”

Alates 6. aprillist teenindab Elron reisijaid Tapa-Tartu ja Tapa-Rakke lõigul osaliselt bussidega kolmel päeval nädalas. Asendusbusside peatused märgistatakse Elroni värvides tahvlitega ning need asuvad:

Tapa bussijaamas “Tapa” bussipeatuses

Tamsalu raudteejaama juures “Tamsalu” bussipeatuses

Kiltsis Jaama teel asuvas “Kiltsi” bussipeatuses

Rakke jaamahoone ees

Vägeval “Vägeva” bussipeatuses

Pedjal/Vaimastveres Tartu-Jõgeva-Aravete teel “Vaimastvere” bussipeatuses

Jõgeval Kesk tänava parkla raudteepeatuse poolses osas

Kaareperes Tartu-Jõgeva-Aravete teel “Kaarepere” bussipeatuses

Tabivere rongipeatuse juures Jaama ja Pärna tänava ristmikul

Kärknas Kärevere-Kärkna teel “Kärkna bussipeatuses

Tartus peatub buss kolmes peatuses: “Salvesti” bussipeatuses, “Hansakeskuse” bussipeatuses (kui buss sõidab Tartu-Tapa suunal) või “Kaubamaja” bussipeatuses (kui buss sõidab Tapa-Tartu suunal) ning Tartu jaamahoone ees Vaksali tänaval.

Asendusbussid on nn turismibussi tüüpi, mis tähendab, et bussi all olevasse pagasiruumi on võimalik paigutada lapsevankreid (kokkupanduna). Bussiga ei ole võimalik transportida jalgrattaid, ratastega reisijatel palub Elron valida reis, mida teenindab täies ulatuses rong. Suuri koeri ei ole võimalik bussi võtta. Puuriga väikeloomad on lubatud, ent omanik peab arvestama võimalusega, et kui bussis on kõik istekohad täis, peab ta puuri loomaga sülle võtma. Kui ratastoolis liikuv inimene soovib sõita rongiga, kus vahepeal tuleb bussile ümber istuda, tuleb tal oma reisisoovist ja täpsetest reisi aegadest teada anda vähemalt 5 tööpäeva varem e-posti aadressile abi@elron.ee. Sel juhul on võimalik korraldada spetsiaalne transport, kuhu saab ratastooliga siseneda.

Sõiduplaanimuudatused Tallinn-Tartu liinil alates 6. aprillist:

E, K, R, P ning pühadeperioodil (15. aprillil, 22. juunil, 24. juunil) väljuvad rongid Tallinnast Tartusse kell 5:39, 8:05, 13:13, 14:13, 15:09, 16:18, 18:10 ja 20:21 ning Tartust Tallinnasse kell 6:17, 7:26, 8:43, 13:28, 15:42, 17:23, 18:49 ja 19:38.

T, N, L väljuvad rongid Tallinnast Tartusse kell 5:39, 8:05, 13:03 (asendusbuss Tapa-Rakke lõigul), 14:13 (2 asendusbussi Tapa-Tartu lõigul, neist üks läbib kõik peatused ja teine peatub Jõgeval ja Tartus), 15:09 (asendusbuss Tartu-Tapa lõigul), 16:18 (asendusbuss Tapa-Rakke lõigul), 18:10 (asendusbuss Tapa-Tartu lõigul) ja 20:21. Samadel päevadel väljub rong Tartust Tallinnasse kell 6:17, 7:26, 8:43, 12:57 (asendusbuss Rakke-Tapa lõigul), 15:01 (asendusbuss Tartu-Tapa), 16:49 (asendusbuss Rakke-Tapa lõigul), 18:07 (asendusbuss Tartu-Tapa lõigul) ja 19:38.

Sõiduplaanimuudatused Tartu-Valga liinil alates 6. aprillist:

E, K, R, P ning pühadeperioodil (15. aprillil, 22. juunil, 24. juunil) väljuvad rongid Tartust Valga suunas kell 10:14, 15:17 ja 17:20 ning Valgast Tartu suunas kell 6:12 (tööpäeviti), 7:29 (puhkepäeviti), 14:26 ja 17:32.

T, N, L väljuvad rongid Tartust Valga suunas kell 10:14, 14:36 ja 17:20 ning Valgast Tartu suunas kell kell 6:12 (tööpäeviti), 7:29 (puhkepäeviti), 13:10 ja 16.00.

Sõiduplaanimuudatused Tartu-Koidula (Piusa) liinil alates 6. aprillist:

Kuni 28. aprillini väljuvad Tartust Koidula suunas rongid kell 10:16 ja 17.22 ning Koidulast Tartu suunas kell 5:56 (tööpäeviti), 7:17 (puhkepäeviti) ja 15:54.

Alates 29. aprillist väljuvad rongid Tartust Koidula suunas kell 10:16 (rong sõidab Piusale), 15:32 (puhkepäeviti, rong sõidab Piusale), 17:22 (tööpäeviti) ja 20:32 (puhkepäeviti). Koidulast Tartusse sõidab rong kell 5:56 (tööpäeviti), 7:17 (puhkepäeviti), 13:49 (puhkepäeviti, rong väljub Piusalt), 15:39 (tööpäeviti, rong väljub Piusalt) ja 17.55 (puhkepäeviti, rong väljub Piusalt).

Info sõiduplaanimuudatuste kohta ja operatiivne info on leitav Elroni kodulehelt www.elron.ee ning Elroni peatuste juurest infostendidelt.