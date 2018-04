Raudteejuhile altkäemaksu andmises kahtlustatav on KGB kindrali poeg

Eesti Raudtee juhatuse liige Sergei Fedorenkole altkäemaksu andmises kahtlustatav Sergei Balõbin on KGB kindrali poeg.

Harju maakohus võttis eelmise aasta lõpus vahi alla Eesti Raudtee juhatuse liikme Sergei Fedorenko, keda kahtlustatakse altkäemaksu võtmises, ja ettevõtte E.R.S. juhatuse esimehe Sergei Balõbini, keda kahtlustatakse altkäemaksu andmises.

Balõbiniga kunagi transiidifirmas E.O.S ja Eesti Raudtees koos töötanud Mihhail Dmitriev kirjutas 2009. aastal Balõbinist pikema artikli. Ta kirjutas, et KGB kindrali poeg Balõbin polnud küll andekas, aga sai hea hariduse ning tegi nõukogude aja lõpus kommunistliku partei nomenklatuuri liikmena kiiret karjääri, jõudes Balti Laevaremonditehase (BLRT) asedirektori kohale.

Kui Eesti taasiseseisvus ja BLRT hakkas otsima tellimusi läänest, oli vaja osata inglise keelt. Selle jaoks võttis Balõbin tööle neli KGB taustaga inimest, kes oskasid võõrkeeli.

Peagi läks aga Balõbin oma nelja kagebiidiga tülli ja hakkas intriigitsema. BLRT direktor Fjodor Berman oli aga vana kala ja lõi Balõbini laevaremonditehasest minema.

Loe veel

AS E.R.S. asutati 2003. aastal AS-i Vopak E.O.S. täieliku osalusega tütarettevõttena. E.R.S. pakub naftatoodete raudteetranspordi teenust. Sergei Balõbin on tegutsenud ettevõttes selle loomisest saadik ja on Vopak E.O.S.-i juhatuse esimehe Arnout Lugtmeijeri parem käsi.

Dmitrijev kirjutas ka Balõbini ja Lugtmeijeri suhetest. "Ma märkasin, kui hoolikalt tiirles ta ümber meie ülemus Arnout Lugtmeijeri. Ei lasknud teda minutikski oma kontrolli alt välja. Nad olid lahutamatud nagu nõel ja niit," kirjutab kahe mehe suhetest Balõbinisse väga negatiivselt suhtuv Dmitrijev.

Ta oletas, et Lugtmeijer oli Balõbinist väga sõltuv, sest ei rääkinud vene keelt ega mõistnud siinsete venelaste mentaliteeti. Balõbin õppis oma ülemust hästi tundma ja suutis teda enda eesmärkide nimel ära kasutada.