Raudsaar Ratase eilsest intervjuust: see oli jõuline intervjueerimisstiil, aga see oli viisakas

Eesti Ajalehtede Liidu direktor Mart Raudsaar leidis, et eilne "Aktuaalse Kaamera" intervjuu peaminister Jüri Ratasega oli jõuline, aga mitte ebaviisakas.

"See oli "Aktuaalses Kaameras" harvaesinev intervjuu. Harvaesinev selles mõttes, et peale Aarne Rannamäe lahkumist tundus, et meie intervjueerijate sekka jäi tühik, kui räägime teravast, ühiskondlik-poliitilisest intervjuust. See oli sellist tüüpi intervjuu," rääkis Raudsaar.

"Võib ju küsida, kas see oli lugupidamatu Jüri Ratase suhtes. Teiselt poolt oli see intervjuu ka väga tähtis, sest eetris oli peaminister ja ta rääkis eelarvest. Teised küsimused, mis tõstatati, ei olnud sugugi väiksema uudisväärtusega. Avalik huvi oli ikkagi nende küsimuste vastu, mis niivõrd eelarve vastu," lisas Raudsaar.

Ta ütles, et ta ei tea, mis kokkulepe oli toimetusel peaministriga. Peaminister viitas, et ta tuli rääkima eelarvest. "See oli jõuline intervjueerimisstiil, aga see oli viisakas," ütles Raudsaar.

"Mis puutub kokkulepetesse, siis neid ei oska ma kommenteerida. Eesti on väike, kokkuleppeid allikatega tuleb austada, aga mõistlik on mitte teha kokkulepped, mis pole vaataja huvides. Vaataja ei taha poliitkorrektset, väga igavat saadet, kus saatejuht võtab püüdlikult empaatilisi poose ja vaikib, silmad punni peas, samas kui saatekülaline räägib, mida ta õigeks peab, selles järjekorras, mida ta õigeks peab," lausus Raudsaar.

Rataselt küsitud lisaküsimused olid tema sõnul niikuinii üleval ehk neile oleks pidanud ta millalgi niikuinii vastama.