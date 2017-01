Raudhammastega kuldorav sööstab rünnakule

Äsja valis rohkem kui aastakümne jooksul peaministritooli okupeerinud Reformierakond ennast juhtima Iisaku poisi Hanno Pevkuri, kelle viisakast naeratusest ei tasu lasta end ära petta: tätoveeringuid pole, aga − nagu ütles Ansip − tegu on raudhammastega murdjaga, kirjutas Põhjarannik.

"Kui keegi arvab, et siseministeeriumis on võimalik olla lihtsalt niisama, ilusa väljanägemise ja hea jutuga, siis ma usun, et see inimene ei tea, kuidas Eesti riigis asjad käivad. Uskuge mind, näiteks Eston Kohver poleks kindlasti koju saanud, kui ses ametis oleks olnud pelgalt hea jutuga inimene," rääkis Pevkur.

"Olgu siinkohal öeldud, et Ansip andis mulle 2010 raudhammastega kuldorava tiitli. Olen oma elus pidanud tegema väga raskeid otsuseid − tulime sotsiaalministeeriumis nii arstide streigist kui ka kärpe-eelarvest päris kenasti välja," lisas Pevkur.