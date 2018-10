Ratase valitsuse suur pensionireform lonkab finišijoone suunas

Eelnõu üheks osaks on ka pensioniea paindlikuks muutmine ehk mõned aastad varem või hiljem pensionile mineku võimaldamine. Sisuliselt on see võimalus olemas ka praegu, kusjuures varem minnes inimene kaotab, hiljem minnes võidab pensionis. Uus seadus muudab paindliku pensioniea korda, aga reformierakondlane Maris Lauri sõnul on Reformierakond praeguse lahenduse suhtes skeptiline, sest Reformierakonna arvates tuleks rahaliselt rohkem motiveerida neid, kes pensionieas töötavad ja lükkavad pensionile minekut edasi.

Lisaks muudab eelnõu pensioniea sõltuvaks eluea kasvust. Ka see on tekitanud vaidluseid, kuna näiteks Vabaerakond on arvanud, et pensioniiga peaks tõusma hoopis vastavalt tervelt elatud aastate kasvule.

Valitsus kiitis pensionireformi heaks aprillis ja saatis selle riigikogusse. Riigikogu asus kiirelt tööle, toimus esimene lugemine suures saalis ja sotsiaalkomisjon jäi eelnõuga edasi tegelema. 29. mail arutas sotsiaalkomisjon seda oma istungil, aga rohkem pole sellega midagi tehtud.

Probleem on selles, et märtsis lõpetab riigikogu see koosseis oma tegevuse ja kui seadust pole vastu võetud, kukub see menetlusest välja ja tuleb alustada uuesti.

Ühe jutu kohaselt hakkas seadus komisjonis toppama, sest Isamaa esimees Seeder hakkas sinna toppima mõtet pensioni teine sammas kaotada või muuta vähemalt vabatahtlikuks. Seeder ütles, et see on küll tema pikaajaline seisukoht, aga praegusesse, esimese samba eelnõusse pole tema soovinud teise samba teemalisi punkte suruda.

Reformierakondlane Lauri arvas, et üheks venimise põhjuseks võib olla ka see, et peale komisjoni liige Tiina Kangro lahkumist Isamaa fraktsioonist pole koalitsioonil komisjonis enam häälteenamust. Ka veel Isamaa fraktsioonis olles hääletas Kangro vahel valitsuse vastu.

Komisjoni keskerakondlasest liige Viktor Vassiljev ütles, et komisjonis reeglina poliitikaga ei tegeleta, vaid asjade üle otsustatakse vastavalt sellele, mis on mõistlik ja mis mitte. Seetõttu võivadki inimesed komisjonis ja riigikogu suures saalis sama asja üle erinevalt hääletada. Mis aga pensionireformi eelnõust saab, tema öelda ei osanud, sest otsuste tegija on komisjoni esimees Helmen Kütt sotsiaaldemokraatidest.

Kütt ütles, et komisjon hakkab eelnõu arutama novembris. See valmistatakse rahulikult ette ja tuuakse riigikogu suurde saali. "Puudub põhjus arvata, et ei jõua," oli Kütt optimistlik.

Vassiljev omakorda lohutas, et kui ei tule ka praegust seadusemuudatust, siis ei ole sellest midagi hullu, sest pensionärid on olemas, pensionifondid on ka olemas ja pensioni makstakse edasi nii, nagu praegugi.