Ratase nõuniku sõimurahe alla sattunud Triinu-Liis Paabo: kriminaalse kõnepruugiga isikud ei saa kuuluda noortekogusse ega Keskerakonda

Peaministri nõuniku ja Keskerakonna noortekogu juhi poolt räige sõimuga üle valatud erakonnakaaslane Triinu-Liis Paabo tunnistab, et avalikkusesse lekkinud vestlust oli tal häbi lugeda. Oma au kaitsmiseks ei välista Paabo pöördumist ka Keskerakonna aukohtu poole.

Teisipäeval avalikustas Delfi Keskerakonna noortekogu juhatuse liikmete vestluse, kus noortekogu juhiks olev peaminister Jüri Ratase nõunik Alina Tubli sõimab inimesi, lubab erakonnakaaslastele peksa anda ja planeerib erinevaid intriige. Enamus ähvardusi käisid noortekogu liikme Triinu-Liis Paabo ja tema toetaja, Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu suunal.

Alina Tubli kasutas vestluses pidevalt väljendeid nagu "ma olen absoluutselt seda meelt, et võiks ta välja visata ja talle peksa anda." Kuidas te ennast selliseid ähvardusi lugedes tundsite?

Tegu ei ole kindlasti naljadega - tegemist on inimese mentaliteediga. See näitab inimeste suhtumist ja väärtushinnanguid. Vestluses esinevad isikud peavad võtma oma sõnade eest vastutuse. Kahjuks pole seni ükski neist julgenud minuga otse ühendust võtta ega ka minu ees isiklikult vabandanud. Ma loodan siiralt, et selline keskerakondlik stiil lahendada probleeme (vabandada inimeste ees) meedia vahendusel lõpeb nüüd ja praegu.

Tubli vabandas meedia teel öeldes, et tegemist on naljadega, mis läksid üle piiri ja et nad jätsid sellise tegevusega kõrvalvaatajale vale mulje. Kas Tubli peaks tagasi astuma või piisab vabandusest?

Ma leian, et kriminaalse kõnepruugiga isikud ei saa kindlasti kuuluda noortekogusse. Oleks eetiliselt korrektne, kui inimesed astuksid vabatahtlikult oma poliitilistelt töökohtadelt tagasi, aga lõppkokkuvõttes jääb see nende tööandjate otsustada. Küll aga oli väga šokeeriv lugeda, kuidas inimesed kasutavad oma positsioonil viisil, arutades, keda linnaosajuht võib tööle võtta või mitte - see pani mõtlema, kas elame ikka riigis, kus valitseb demokraatia.

Kas on plaanis aukohtusse avaldus teha?

Isikud, kellest vestluses juttu tuli, on hetkel kaalumas aukohtusse pöördumise võimalust. Tõenäosus on väga suur, et me pöördume aukohtusse. Me ei ole kindlad, kas sellise kõnepruugiga inimesed peaksid kuuluma Eesti Keskerakonda.

Tubli ei kasutanud sellist kõnepruuki ainult teie, vaid ka Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu ja teiste erakonnakaaslaste kohta. Kuidas te kommenteerite Tubli suhtumist teie erakonnakaaslastesse?

See on täiesti lubamatu, kuid küsimus ei ole hetkel Jaanus Karilaius või Triinu-Liis Paabos - küsimus on poliitilises kultuuris laiemalt. Keskerakond on kehtestamas uut poliitilist kultuuri. Antud kirjavahetus on kordades tõsisem, kui Urmas Somelari ütlus Mailis Repsi suunal, sest noortekogu mõttevahetused on aset leidnud pika aja jooksul ning räägivad konkreetsest füüsilisest vägivallast erinevate isikute suhtes, teatud inimeste tööle mitte võtmisest pelgalt isiklike emotsioonide tõttu ja nii edasi. Ma saan vestlusest aru, et selline tegevus on toimunud juba üle poole aasta. Lisaks jääb mulje, et kahetsetakse pigem seda, et vestlus on Delfisse jõudnud kui seda, et noortekogulased end nõndaviisi väljendasid. Ma loodan, et erakond käitub praegu ning edaspidi endale seatud eetikakoodeksi kohaselt.

Kuidas üleüldse Keskerakonnale selline käitumine mõjub? Kuidas on võimalik niimoodi teha tööd erakonnas, kui osadel isikutel erakonnas on nii suur viha oma kaaslaste vastu?

See mõjutab erakonda väga negatiivselt. Tegemist on poliitilistel positsioonidel töötavate inimestega, kes nõustavad meie ministreid. Olen sellest teinud omad järeldused ning osa minu tutvusringkonnast on muutunud. Kurb, et antud väljaütlemiste taga on minu kolleegid, kellega ma plaanisin maailma muuta. Ma usun, et antud ütluste eest võetakse vastutus.

Noortekogu peaks pigem seisma koolikiusamise eest, Tubli oma väljendusega aga tekitab noortekogu siseselt "koolikiusamist". Kuidas te seda teemat kommenteeriksite?

Tuleb välja, et koolikiusamine ei leia aset ainult koolis ja teismeliste seas. Sellest väljakasvamine ei ole lahendus, millele loota. Peame tōsisemalt hakkama ühiskonnas rääkima ka kiusamisest internetis ja meenutama erinevatel positsioonidel olevatele inimestele, et ähvardamine ja alandamine ei ole mitte mingil juhul tolereeritavad. Olen veendunud, et nõrgema närvikavaga inimene oleks peale peksa andmise, karjääri viskamise ja tükeldamise retoorikat juba pöördunud politseisse algatamaks kriminaalmenetluse.

