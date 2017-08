Ratase kiri erakonnakaaslastele: loodan, et Savisaar mõistab, et iga Keskerakonna vastu töötatud päevaga kaotab ta erakonnakaaslaste usaldust

Keskerakonna esimees Jüri Ratas saatis täna erakonnakaaslastele alljärgneva kirja.

Austatud erakonnakaaslane!

Keskerakond on aastakümneid seisnud kõigi Eestimaa elanike heaolu eest. Oleme ennast tõestanud tugeva ja usaldusväärse erakonnana kohalikul tasandil ning riigi juhtimises. Meid pole murdnud ükski väljakutse ega konkurent, sest jääme alati truuks oma põhiväärtustele. Oleme tugev perekond, kus üksteist toetatakse ka raskematel aegadel.

Valijad on meid alati kõrgelt usaldanud. Oleme võitnud järjestikused kohalikud valimised ning saavutanud neli korda absoluutse enamuse Tallinna linnavolikogus. See on meie ühine saavutus, mille eest tänan kõiki erakonnakaaslasi. Valimisvõit on vajalik meie maailmavaate elluviimiseks. Keskerakond seisab täna ja alati õiglase maksupoliitika, tasuta ühistranspordi, pensionitoetuse, tugevate omavalitsuste ning võrdsema ühiskonna eest.

Hea mõttekaaslane!

Hoolimata valijate kõrgest toetusest on osa erakonnaliikmeid otsustanud kandideerida Keskerakonnaga konkureerivas nimekirjas. Olen saanud ses osas palju küsimusi ja tagasisidet erakonnakaaslastelt üle kogu Eesti. Minult küsitakse, miks kuuluvad Keskerakonda inimesed, kes töötavad meie vastu ning on teadlikult pööranud selja oma koduerakonnale ja valijatele?

Oleme seda küsimust põhjalikult arutanud Keskerakonna juhtkonna, Tallinna linnavolikogu liikmete ning paljude erakonnakaaslastega. Olen seisukohal, et Keskerakonna nimekirja vastu kandideerivad inimesed ei peaks kuuluma erakonda. Kutsun üles kõiki hingelt keskerakondlasi loobuma konkureerivate nimekirjade toetamisest. Vastasel juhul asetavad need inimesed oma tegevusega ennast ise erakonnast välja.

Minult päritakse tihti ka Edgar Savisaare kohta. Keskerakond on teda alati toetanud ja valmis seda tegema edaspidi. Loomulikult ei arva erakond oma endist esimeest välja, sest Savisaare varasemad teened kaaluvad üles tema tänase teguviisi. Küll aga loodan, et Edgar Savisaar mõistab, et iga Keskerakonna vastu töötatud päevaga kaotab ta nii erakonnakaaslaste usaldust kui ka toetajaid.

Kõige austusega

Jüri Ratas

Keskerakonna esimees