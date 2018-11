Ratas valitsuskriisist: lükkan laualt maha kõik mulle esitatud ultimaatumid

Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa valitsus on langetanud kahe aasta jooksul väga palju olulisi otsuseid meie majanduse heaks, meie ühiskonna jõukuse ja sidususe tõstmiseks ning aastate jooksul kogunenud murekohtade lahendamiseks. Meil seisab lähikuudel veel palju tööd ees ning ühiselt tuleb vastu võtta 2019. aasta riigieelarve, mis viib Eesti elu edasi. Mul on kahju, kui laseme nüüd liig vara alanud valimiskampaanial rikkuda meie koostööd ja ühiseid saavutusi.

Eesti on tugevam kui kunagi varem ka rahvusvaheliselt. Me näitasime oma eduka Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega suunda tervele Euroopale. Eesti kaitsevägi ja Kaitseliit, ajaloo suurim riigikaitse eelarve, liitlaste kohalolu ning koostöö tähendavad, et meie julgeolek on tagatud. Nüüd pürgime ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks, et panustada rahvusvahelise rahu ja julgeoleku kindlustamisse. Oleme 27 aastat hoidnud kindlat suunda ning seda kõike ehitanud ja edasi viinud.

Samal ajal on Eestis ja terves maailmas järjest enam valeuudiseid, hirmutamist, populismi ja poliitmängurlust. Me näeme, kuidas ausate ja töökate inimeste siirast muret kasutatakse ära nende enda hirmutamiseks ning meie kõigi ühise edu õõnestamiseks. Meie elu õõnestamiseks. Selles ei ole süüdi ainult üksikud parteid, vaid konjunkturistlikud poliitikud sõltumata erakonnast. Kahjuks oleme seda viimastel nädalatel Eestis talumatult palju näinud. Valemängus pannakse panuseks meie senine edu, maine ja töö. Hirm ja valed ei sobi liitmiseks, vaid ainult lammutamiseks.

Me teame, et 3. märtsil on Riigikogu valimised. Mul on kahju, et see paneb poliitikuid ja erakondi unustama meie inimesi ning mõtlema neist kui häältest. Reiting paneb nad hülgama riigi ja rahva huve ning vajadusel ohvriks tooma ka meie rahvusvahelise maine. Emotsioonid ja süüdistused ei aita meil keerulises olukorras selgust luua, vaid riigi juhid peavad suutma kainelt tegutseda. Just sellistes olukordades väljendub poliitikute tugevus ja kindlameelsus.

Loe veel

Euroopalikud põhimõtted, mille oleme oma rahvahääletusel heaks kiidetud põhiseaduses ideaaliks valinud, kohustavad meid rääkima ja rääkima, otsima ühtsust ja lahendusi. Püüdlema konsensuse poole ka siis, kui see paistab võimatuna. Sillad ühendavad, aga kraavid ja müürid lahutavad. Seepärast peame selles valimiseelses segaduses säilitama rahu ja hoidma kindlat tasakaalu. Eilne olukord, kus valitsus ei leidnud ÜRO ränderaamistiku osas üksmeelt, oli kahtlemata negatiivne, kuid ei lõhu laiemalt meie julgeoleku ning välispoliitika aluseid ja raame.

Eilne arutelu valitsuses ning koalitsioonikaaslaste tänased poliitilised avaldused näitavad, et valitsuskoalitsiooni töövõime on saanud tugeva tagasilöögi. Olen alati pidanud oluliseks, et suudaksime vajalikke otsuseid langetada, mitte raskeid küsimusi määramatusse tulevikku lükata. Olen alati pidanud oluliseks seista meie riigi ja rahva huvide eest, meie rahvusvahelise maine ja sidemete eest. Teen seda kindlasti ka praeguses olukorras. Olen valmis jätkuvalt pingutama, et leida tasakaal ning ühtsus ka kõige keerulisemates küsimustes.

Riiki ei saa juhtida ultimaatumite, solvumiste ega poliitmängudega. Ma lükkan kohe laualt maha kõik mulle esitatud ultimaatumid. Riiki tuleb juhtida vastutustundlikult, tulevikku vaatavalt ning alati ühiskonnas ühisosa otsides. Mind teeb siiralt nukraks, et Riigikogu valimiste hingus on kahjustanud valitsuse sisemist usaldust ja koosmeelt. Mõistan, et langevad toetusnumbrid ning opositsiooni rünnakud külvavad lisapingeid nii erakondade sees kui valitsuses tervikuna. Sellest tuleb aga üle olla, sest me pole keegi tulnud poliitikasse reitingute pärast.

Valitsuse usalduskriisi lahendamiseks kutsun Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski ning Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi pühapäeval ühisele nõupidamisele. Meil tuleb ületada ajutised erimeelsused ning leppida kokku, kuidas me valitsusvastutust ühiselt lõpuni kanname.