Ratas: Valitsus ei võta kooseluseaduse suhtes seisukohta, nüüd peab otsustama riigikogu

Valitsus loobus EKRE esitatud kooseluseaduse tühistamise eelnõule oma hinnangut andmast.

Valitsuse pressikonverentsil küsiti arvamuse loobumise põhjuste kohta ka peaminister Jüri Rataselt. Ratas vastas, et kolme ministeeriumi lahkarvamuste tõttu oli see ainuke võimalus. "Ei ole saladus, et see teema oli ka koalitsiooniläbirääkimistel laual. Täna oli ainus võimalus edasi minna nii, et valitsus seisukohta ei kujunda," ütles ta. "See läheb nüüd riigikogusse selle otsusega, mis valitsus tegi ja riigikogu peab otsustama."

EKRE algatatud kooseluseaduse tühistamise eelnõule on avaldanud toetust justiitsminister Urmas Reinsalu. Reinsalu selgitas avalduses, et kooseluleping on selle sõlminud osapooltes tekitanud palju õiguslikku ebakindlust ja selgusetust, mida ilmestavad ka mõningad kohtuasjad.

Tühistamise vastu on aga sotsiaaldemokraatidest tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja siseminster Andres Anvelt. Jevgeni Ossinovski juunikuus esitatud seisukohas teatab ta, et ettepanek kooseluseaduse tühistamiseks on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse ja sotsiaalse õigusriigi põhimõtetega. "Eesti on õigusriik, kus kõigile inimestele peavad olema tagatud võrdsed võimalused," seisab seisukohas.