Ratas uuris Vabaerakonnalt võimaliku toetuse kohta valitsusliidule

Keskerakonna esimees Jüri Ratas kohtus täna Vabaerakonna esimehe Artur Talvikuga, et uurida Vabaerakonna valmisoleku kohta valitsuskoalitsiooniga liitumisel.

Ratas ütles ERR-i uudisteportaalile, et rääkis kohtumisel Talvikuga Eesti poliitikast ja valitsusest.

Ratas rääkis, et koalitsiooni positsioon on tugev ja valitsuskoalitsioon saab töötada niikaua, kuni on parlamendis olemas enamus. Vähemusvalitsust Ratas otstarbekaks ei pea.

"Täna ei ole see teema laual, et koalitsioonipartnereid laiendada, aga poliitilist olukorda tuleb analüüsida kogu aeg ja kontaktid erakondade esimeeste vahel on loomulikud," ütles Ratas.

Artur Talvik rääkis, et Ratas uuris, kas Vabaerakond on seoses oma kriitikaga valitsuse maksuotsuste aadressil valitsuskoostöö täiesti välistanud.

"Ta uuris, missugusel positsioonil me täna oleme. Mina uurisin, mis nende sees toimub. Selge on see, et kui koalitsioonist veel keegi ära kukub, siis on neil hääli vähe ja siis nad ilmselt tulevad juba mingi teise jutuga meie juurde," lisas Talvik.