Ratas ÜROs: meie peamine siht on konfliktide ja kriiside ärahoidmine

Peaminister Jüri Ratas Foto: Anni Õnneleid

Peaminister Jüri Ratas tõdes täna ÜRO kõrgetasemelisel rahuloome konverentsil, et rahu saavutamine ja seejärel säilitamine on küll ääretult oluline, kuid siiski tagajärgedega tegelemine. Selleks, et maailm muutuks turvalisemaks ja paremaks paigaks, tuleb Ratase sõnul keskenduda senisest tõhusamalt konfliktide ja kriiside algpõhjuste lahendamisele.